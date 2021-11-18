高鐵宜蘭站折衷案獲共識　立委籲：以市價給予拆遷戶補償

▲交通部長王國材今天於立院接受媒體聯訪。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

交通部長王國材昨日與立委至宜蘭考察高鐵延伸「第五案」。王國材表示，第五案是目前最有共識的一站，該站位於宜蘭縣政中心南側350公尺處，是與地方討論後的折衷方案。王國材今天（11/18）於立法院再說明，高鐵延伸案所影響的民房拆遷會再審慎評估，只要站址確定就會進入環評階段。立委陳歐珀則表示，希望交通部依照「市價」補償拆遷的房舍，並於今年底前確定站址。

王國材昨日出席交通科技產業會報會前接受媒體聯訪時表示，高鐵選址第五案位在宜蘭站與縣政中心間，他表示，地方提出數個期望，包括西南與西北服務平衡、未來發展有潛力、不要影響鐵路高架化時程。

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王國材今天赴立法院進行預算審查，會前接受媒體聯訪時也說明，第五案、折衷案與地方較有共識，但還是要跟少部分有意見的地方鄉鎮持續溝通，尤其是涉及的拆遷部分會再對折衷案做更詳細評估，只要站址確定就會進入環評。

但外界也質疑，折衷案防水、施工成本是五案中第二高者，王國材也回應，目前顧問公司等都還需評估一段時間，看如何解決淹水問題，包括排水設施等之後都會做改善說明。

民進黨籍立委陳歐珀則表示，折衷版確實符合宜蘭當地民意需求。高鐵宜蘭站未來預計採區段徵收、共同開發，但拆遷的房舍需依法補償，甚至希望交通部依照市價給予補償。

另外，陳歐珀也談到，原來若設在宜蘭站預計鐵路高架期程可能延宕40個月，若為原本的縣政中心一案，則可能延宕28個月，如果是設在台鐵宜蘭新站則不會有延宕的問題。

陳歐珀也談到，地方也希望良好的農地不會因為高鐵延伸案而流失，在折衷案之下區段徵收僅有190公頃。未來建成的站體也得以從過去預估的32公尺降為17公尺，減少對市區景觀的衝擊。對此，要求交通部順應民意於今年底確定站址，讓高鐵延伸至宜蘭案早日動工。