歐洲疫情反彈　未打疫苗者「被下禁足令」這1國只剩20重症床位

▲奧地利對未接種者實施居家禁足令，警察在街上巡邏，抽查民眾是否已接種疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

歐洲新冠疫情再起，多國政府高層逐步祭出更嚴厲的防疫措施，尤其是針對未接種疫苗者將採取與社會隔離的封鎖政策。例如，德國首都柏林15日起要求進入餐廳、電影院等休閒娛樂場所的民眾須有接種或康復證明，推動類似政策的還有奧地利、斯洛伐克等。

▲保加利亞10月疫情再起，由於疫苗接種率不高，醫院人滿為患。（圖／路透）

綜合美聯社、CNN等報導，中歐國家斯洛伐克最近出現創紀錄的單日6500例確診，醫療量能已達崩潰邊緣。衛生部16日透露目前只有僅剩20個床位配備有呼吸機。總理黑格爾（Eduard Heger）表示，由於醫院人滿為患、情況危急，自18日起將實施為期3周的防疫新措施，未接種疫苗者將不得出入非必需品商家、健身房、游泳池、飯店或大型集會活動，工作場所也將制定相關篩檢規則。

西南鄰國奧地利是歐盟27國中的首例，早在15日就針對數百萬名未接種疫苗者祭出「居家禁足令」，嚴令除工作、採買必需品外不得離家，警察可隨機抽查並開罰，而未接種人數佔該國3分之1以上人口。總理查倫柏（Alexander Schallenberg）表示，奧地利疫苗接種率「低得可恥」，迄今尚未施打疫苗者將不得不經歷2020年封鎖時期的痛苦。

▲法國學生回歸校園，使用唾液進行病毒篩檢。（圖／路透）

報導稱，德國7日平均確診已逐漸逼近每天4萬人，是疫情爆發以來的最高數字，很可能是下一個對未接種者採取嚴格規定的國家，且首都柏林已在15日要求進出酒吧、餐廳、電影院等娛樂場所的民眾攜帶接種或染疫康復證明。新執政聯盟在議會提出新的防疫方案，包含要求公車、鐵路等大眾運輸檢查所有乘客的接種/康復證明，這些規定實際上相當於是對未接種者實施全國性封鎖。

另外，英國首相強生15日幾乎肯定地表示，將盡快考慮進行第3劑加強劑疫苗接種。病例緩慢上升中的法國已推動特定族群接種第3劑疫苗，並對未接種疫苗的旅客實施更嚴格的入境規定。希臘本月多次突破確診新高，醫療量能日益吃緊，當局曾於7月強制要求醫護人員接種，但抗議者認為這項措施反而導致人力的缺口，公衛醫療人員15日走上街頭，針對薪資與工作環境、條件等發起抗議示威。荷蘭則正在實施3周的局部封鎖令。

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