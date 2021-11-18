南韓增3292例創歷史新高！推「與病毒共存」才18天　疫情猛反彈

▲南韓疫情反彈，創下疫情爆發1年10個月以來新高。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



南韓自11月起正式實施新防疫政策「與病毒共存」，並逐步解封，然而疫情卻出現反彈，18日新增3292名確診案例，創下疫情爆發以來的最高紀錄，同時也是首次連續2天突破3000大關。不僅如此，根據18日統計的最新數字，重症患者高達506人，已超過當局的安全標準。南韓目前累計確診40萬6065例。



根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部公布最新統計數據，18日新增3292例確診案例、29例死亡。而這也創下南韓2020年1月20日爆發首例疫情的668天來的新高，相較上週同期（11日）的2520例高出772例。事實上，17日也新增了3187例確診，沒想到今天再度暴增105例，連續2天都超過3000例。

▲南韓目前首都圈疫情最為嚴重。（圖／路透）



隨著疫情升溫，儘管南韓已積極推廣疫苗接種，但確診患者不斷飆升，重症患者數也在持續增加。18日統計的新冠重症患者為506人，儘管相較17日的522人還少了16人，但是依舊超過當初政府所制定的500人安全門檻。



防疫當局將持續飆升的重症患者數與目前全國新增確診的規模比較後，認為目前重症患者的增加速度太過快速。



南韓18日新增的3292例確診中，有3272例是本土確診，20例是境外移入，目前累計確診高達40萬6065例。18日新增29例死亡，累計死亡人數3187人，平均致死率為0.78%。



防疫當局自11月1日起推行「與新冠病毒共存」政策，然而以首都圈為主，疫情卻在持續反彈。不過專家和防疫當局都認為，在逐步恢復日常生活的過程中，這些都是不可避免的情況，未來仍會持續監測相關數據，並隨時應對。

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