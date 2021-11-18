陸疫情趨緩本土確診降至6例　上海啟動「3-5歲幼童」疫苗接種

▲ 湖南長沙為3至11歲孩童施打疫苗 。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情緩和，17日單日新增新冠肺炎確診病例35例，其中境外輸入病例29例，本土病例6例。另外，為進一步控制疫情，上海市宣佈啟動3-5歲人群新冠疫苗接種預約登記。

據大陸國家衛健委通報，11月17日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例35例。其中境外輸入病例29例（天津8例，上海6例，廣東4例，廣西4例，北京3例，四川2例，河南1例，雲南1例），含6例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東3例，四川2例，廣西1例）。

通報顯示，新增本土病例6例（遼寧5例，均在大連市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在遼寧）；無新增死亡病例。無新增疑似病例。

截至11月17日24時，大陸現有確診病例1233例（其中重症病例16例），累計治癒出院病例92534例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例98403例，現有疑似病例3例；累計追蹤到密切接觸者1300285人，尚在醫學觀察的密切接觸者39421人。

▲大陸新一波疫情緩和。（圖／路透社）

為進一步控制疫情，上海宣佈，自11月18日20時起，啟動3-5歲人群新冠疫苗接種預約登記，但僅針對上海本地幼童，不包括3-5歲外籍人士、港澳台民眾及華人華僑。

對於幼童接種疫苗的安全性，公告引述大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會介紹，稱國藥集團北京生物製品研究所有限責任公司、國藥集團武漢生物製品研究所有限責任公司、北京科興中維生物技術有限公司生產的新冠病毒滅活疫苗已對3-17歲的兒童青少年開展了相關臨床試驗，「經過審評論證，充分證明在3-17歲人群中使用是安全的。」