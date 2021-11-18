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超夯「黑科技褲」回購率高達95%

▲▼ 超夯「黑科技褲」回購率高達95% 。（圖／業者提供

【企劃特輯】

石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」，自今年六月推出「石墨烯懶人塑崩褲」後，靠著「三大優勢」橫掃個大電商平台、電視購物，短短五個月就賣出十萬條，連剛推出的限量版「星空灰」都已經賣到缺貨。

每14人就有1人購買 塑崩褲好修身、回購率高

根據統計台灣35~45女性每14個人就有一個人購買過；許多消費者表示，穿過就回不去了，因為穿上塑崩褲後真的立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果；而且運動時穿上，可以大幅提高運動效能，讓循環力增加，穿上慢跑10分鐘、就有長跑30分鐘的效果。

▲▼ 超夯「黑科技褲」回購率高達95% 。（圖／業者提供

▲穿上塑崩褲立即有感，不但有收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果，還能提高運動效能，增加循環力。【官網經典黑優惠組】

100%台灣開發製造 雕塑、養身、運動、循環 一件多功能

業者表示，產品的根本是「品質」，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，透過石墨烯極好的熱傳導性能，以及釋放出高能量的遠紅外線波，能達到瞬間保暖的恆溫效果，還能與人體的分子產生共振，增加循環，讓運動褲變身成「養身褲」；另外，大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，穿上後可以繃住贅肉、修飾腿部、臀部的線條，變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」；而且只有一個尺寸就能讓22腰~46腰的人通通都穿得下，PP石墨烯塑崩褲被封為現代「黑科技神褲」。

▲▼ 超夯「黑科技褲」回購率高達95% 。（圖／業者提供

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「PP石墨烯塑崩褲」。【EHS 限定灰+黑入門組】

平日穿搭視覺極瘦　不限身型都可輕鬆駕馭

「PP石墨烯塑崩褲」在設計時，就希望女性朋友在每一個場合都能穿並不侷限於運動時，所以在剪裁設計上耗費了許多心思，才能讓它穿上後透過加壓的設計讓腿部線條顯瘦、腰部有曲線效果、腹部更能收腹提臀，並且無論任何身型都能夠輕鬆駕馭，最重要的是石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚，春夏不悶熱、秋冬升溫保暖，四季都能穿，成為一條符合日常穿搭兼顧保暖保健的神褲！

▲▼ 超夯「黑科技褲」回購率高達95% 。（圖／業者提供

▲任何身型都能夠輕鬆駕馭「PP石墨烯塑崩褲」，一年四季都能穿。

消費者「有感瘦」 「PP石墨烯塑崩褲」台灣、海外持續熱銷

廣告行銷業有個名言「好的廣告，會加速爛產品的死亡。」廣告操作成功，但如果產品效果不佳，只會因為壞口碑，讓產品加速滅亡；「石墨烯懶人塑崩褲」兼顧視覺上的纖細和腿部保健，能夠提升循環效果、增加運動效能，在第一波成功打響聲量後，因為第一批消費者的體驗效果極佳，在網路上出現大量好口碑，也讓更多消費者產生購買動機，產生正向的銷售循環，讓產品持續長銷，不僅在台灣造成轟動還熱銷到海外，至今沒有退燒的跡象。

▲▼ 超夯「黑科技褲」回購率高達95% 。（圖／業者提供

▲「PP石墨烯懶人塑崩褲」不僅在台灣造成轟動還熱銷到海外。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？
●官網經典黑優惠組：https://ppweb.tw/aj74q
●EHS 限定灰+黑入門組：https://chshop.work/WX1Dr
 ●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY

►想變瘦就穿這件風衣！

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