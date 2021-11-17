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不必辛苦跑復健診所！只要「1步驟」改善腰酸背痛

▲不必辛苦跑復健診所！只要「1步驟」改善腰酸背痛。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

根據統計指出，80％的人一生中至少會有一次嚴重的腰酸背痛經驗，許多民眾在初期早有輕微腰酸背痛的警訊，但都沒有自覺，等到嚴重時才發現原來是因為下背部的肌肉、韌帶等組織積累成慢性損傷；造成腰酸背痛原因非常多元，其中70～80％的腰痛與脊椎脫離不了關係，例如運動拉傷、長期久坐久站、搬運重物、脊椎附近肌肉支持力不夠、椎間盤突出、僵直性脊椎炎、骨質疏鬆、骨盆發炎、腎結石，甚至癌症轉移等，都可能造成程度不等的腰酸背痛。

▲不必辛苦跑復健診所！只要「1步驟」改善腰酸背痛。（圖／宏睿國際提供）

▲長期久坐、久站，腰背長時間保持一個姿勢、運動量不足，就會容易出現腰痠背痛的現象。【官方優惠組】

日常生活的救星「HSG石墨烯腰夾+磁石」 效果更具全方位

專業醫師表示，除了腰背有受傷過或剛手術完時需配戴「腰夾」外，平常也可以適時配戴，來輔助我們的日常生活，因為腰夾具有雕塑、支撐、舒緩和保護腰部的功能，去健身房做重量訓練時配戴，除了可以幫助穩定身體核心，增強訓練效果之外，還能夠減輕腰部的負擔，對於老手和新手而言都非常實用；上班或追劇久坐時配戴，可以免於姿勢不良、保持坐姿挺直不駝背；而且，今年已經有業者研發出「HSG石墨烯腰夾+磁石」，讓腰夾不再只有雕塑、保護腰部的功能而已，有了全新突破，效果更全方位！

▲不必辛苦跑復健診所！只要「1步驟」改善腰酸背痛。（圖／宏睿國際提供）

▲「腰夾」因為具有雕塑、支撐、舒緩和保護腰部的功能，日常生活中成為了許多人的救星。【EHS 入門組】

石墨烯能提升循環代謝 不怕天冷也能達成持續運動、燃燒脂肪的效果

「石墨烯」這個21世紀最受矚目的材料，在經過諾貝爾物理學獎的認證後立刻以黑馬之姿在全世界一炮而紅，成為各產業搶著使用的黑科技！它在各領域都被積極運用，更開啟了醫療保健的新紀元！因為石墨烯具有高傳導性，導熱性、導電性、韌性都極佳，當這個成份放進「腰夾」時，就能夠啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝，就連冬天也不怕冷，對需要護腰、護脊椎的人來說是保健救星；一般人在日常生活中也能透過石墨烯幫助達成持續運動、燃燒脂肪的效果！
▲不必辛苦跑復健診所！只要「1步驟」改善腰酸背痛。（圖／宏睿國際提供）

▲石墨烯能夠啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝。

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條　全新2.0版本效果更全面

這款特殊的腰帶所使用的材質是全新的「HSG石墨烯」材料，釋放出高能量的遠紅外線波與人體的分子產生共振，穿透皮下燃燒脂肪、增加循環，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於3倍的爆汗效果，加上它高傳導性的特色，能夠在5分鐘就感受全身血流被帶動，這樣的活化也有助於淋巴連結循環、有效改善血氧低酸麻，也因為帶動了全身的循環、提高體溫，冬天再也不怕冷；除了原有的諾貝爾認證的黑科技材料「石墨烯」外，針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，加上了對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，透過對應腰部穴位加壓與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，能夠達到「熱灸電療」的效果，讓腰部得到舒緩，深受腰疾所苦的人也不必辛苦地跑復健診所，堪稱「腰夾界超強神器」！

▲不必辛苦跑復健診所！只要「1步驟」改善腰酸背痛。（圖／宏睿國際提供）

石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」
「HSG石墨烯X磁石」全新2.0版本石墨烯腰夾哪裡買？

●官方優惠組：https://ppweb.tw/aj74k
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●EHS 入門組：https://chshop.work/PDVMp
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●客服電話：0800-200-173、0800-520-367

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

https://youtu.be/qQlimLTgT44
 

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