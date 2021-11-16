好市多「骨灰罈紅茶」限定色曝...莊嚴升級！千人Orz：VVIP住的嗎

▲骨灰罈下午茶，日本限定色曝光！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多必買神物中，其中一款New English早餐茶，因「骨灰罐」造型最引人注意，最近外觀顏色還從Tiffany綠變成藍紫色，有網友紛紛笑虧「看起來更莊嚴了！」更爆笑的是，最近一名女網友驚呼，最近在日本好市多又發現「祖母綠」的新顏色，再度讓大批網友原地下跪了。

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近去逛日本好市多賣場時，驚見超夯的New English茶包罐出了新包裝，「祖母綠」調色搭配金黃色LOGO字樣，尊爵不凡中襯托出一絲絲的莊嚴感，讓原PO笑虧「日本有出翡翠會員版！」

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事實上，這罐「翡翠骨灰罐」與台灣版本，除了有顏色上區隔外，原來這款是下午茶系列，價格為1998日圓，至11月25日有折扣300日圓，換算新台幣約463元，而台的早餐茶售價為569元。

▲有別於台灣版本，這款租母綠是下午茶！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，引發3千名網友朝聖，紛紛五體投地笑虧，「翡翠的骨灰罈」、「不關顏色問題出在瓶身阿」、「我真的很怕有一天會有大理石版本登場，怕.jpg」、「都骨灰罈了還要被綠」、「非常適合長輩，喂～」「母湯...這個看到我都要站好好了」、「日本人是不是對骨灰情有獨鍾」、「這有翡翠玉的感覺～更高級」、「這跟收集口罩顏色是同一個概念嗎」、「綠色經典款，紫色尊榮款，蒂芬妮綠年輕款」、「翡翠的通常等級比較高，價錢也比較貴」。

▼網友直呼顏色很母湯！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▼日前台灣版新顏色「藍紫色」，讓網友驚呼更莊嚴了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

