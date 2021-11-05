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胖老爹、八方雲集買1送1！Uber Eats「11月限時優惠」一次看

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats限時推出美食買1送1優惠開跑。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

依賴美食外送者又有福了！繼foodpanda的11月限定超殺優惠碼後，Uber Eats也宣布釋出多項好康， 即日起11月16日包括胖老爹、八方雲集、Q Burger等店家有指定美食買1送1，17日至30日加碼再吃上千家在地餐廳推的雞排、麻辣鴨血、燒仙草等同樣買1送1，另於生鮮雜貨、滿額折扣等也通通一次擁有，趕緊筆記。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

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▲Uber Eats11月限定優惠必須筆記。

歡慶5周年，Uber Eats祭出11月限時外送小確幸，即日起至11月16日搶先推出「八方雲集酸辣湯、玉米濃湯」、「胖老爹甜不辣、花枝丸」、「Q Burger的雞米花紅茶、地瓜薯條紅茶套餐」等享買1送1優惠；11月17日至11月30日由上千家在地餐廳接棒推出炸雞排、麻辣鴨血、燒仙草等美食買1送1，不用優惠碼就能爽吃。

而即日起至11月30日前也有下單「可不可熟成紅茶」訂單滿199元，輸入優惠序號「可不可40」即享限量40元折抵優惠；11月13日至11月30日則有必勝客點餐滿150元免費多吃BBQ烤雞1腿1翅；11月16日前加碼推消費滿999元輸入優惠碼「五週年慶」，可享1次200元折抵優惠，數量有限、兌完為止；11月15日前於指定生鮮雜貨消費滿250元輸入優惠碼「生鮮三百」，享75折優惠（單筆最高折抵100元），每人最多可用3次，數量有限、兌完為止。

而至11月16日前還有於全聯消費滿250元輸入優惠碼「全聯獨家優惠」，即享7折優惠（單筆最高折抵100元），每人最多可用1次；以及新用戶加碼送500元折抵優惠，只要輸入優惠碼「首購減五百」，即可獲得2次單筆訂單滿300元現折250元，可使用至12月31日止。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲foodpanda下單漢堡王指定套餐直接買1送1。（圖／業者提供）

另，外送平台「foodpanda」11月限定「超殺折扣碼」也正式登場，不僅有麥當勞雞塊4塊雞塊買1送1，還有下單漢堡王指定套餐、必勝客筆管麵通通一樣買1送1，快點先筆記，詳細優惠碼請看「麥當勞雞塊、漢堡王牛肉堡買1送1！foodpanda11月超殺優惠碼先收

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