警政署公布30名分局長候用名單　女組長林思妙成亮點

▲警政署17日公布30名分局長候用名單。上圖為警政署。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

警政署17日公布30名最新候用分局長錄取名單，此次獲得錄取之候用分局長，係從眾多優秀的警察幹部中精選而出，均具有豐富的內外勤歷練及專業能力，此次全國中階候用警官報名參加甄試人員計有72人，依其面試成績、測驗成績、陞職積分等3項分數總分擇優錄取30名。

警政署為拔擢優秀的警察幹部，培育適任分局長人才，對於候用分局長甄試特別重視並層層把關，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由署長等9位主官擔任口試委員，期望遴選出最優秀的警察幹部，未來能為治安工作奉獻最好的服務。這次分局長候用錄取30人名單、平均年齡約45歲，最年輕者37歲，而且普遍具有高學歷。

其中2人具有博士學歷，其中19人具有碩士學歷。值得一提的是，高雄市政府警察局仁武分局督察組組長林思妙，是唯一錄取的女性候用分局長，具有國立中山大學社會科學學系碩士學位。警政署表示：林思妙從基層派出所所長做起，一路奮發向上，職務歷練完整工作表現優異，本次錄取候用分局長，未來將為警察工作氛圍注入一股柔性而堅定的力量。

警政署公布縣市政府警察局候用分局長班第16期甄試錄取人員名單如下：

1 台北市政府警察局 組長 郭耀男

2 台北市政府警察局 隊長 鄭國隆

3 台中市政府警察局 組長 蔡宏澤

4 台北市政府警察局 組長 宋俊良

5 新竹縣政府警察局 科長 周貴忠

6 台中市政府警察局 隊長 洪再德

7 基隆市警察局 副分局長 侯興龍

8 台中港務警察總隊 主任 劉千祥

9 台中市政府警察局 組長 許庭沂

10 高雄市政府警察局 組長 林思妙

11 雲林縣警察局 科長 閻百川

12 高雄市政府警察局 組長 高志正

13 警政署 專員 呂文廷

14 台中市政府警察局 組長 林文智

15 桃園市政府警察局 組長 戴志龍

16 台南市政府警察局 組長 陳勇誌

17 刑事警察局 副隊長 吳思翰

18 新北市政府警察局 隊長 李宗儒

19 台南市政府警察局 組長 方子欽

20 台北市政府警察局 組長 林俊廷

21 警政署 專員 陳科宏

22 新北市政府警察局 組長 林鼎超

23 桃園市政府警察局 組長 黃文智

24 台北市政府警察局 組長 林俊雄

25 高雄市政府警察局 組長 江世宏

26 台中市政府警察局 隊長 許軒鳴

27 高雄市政府警察局 組長 張峯銘

28 刑事警察局 隊長 蘇立琮

29 新北市政府警察局 組長 廖睿辰

30 新北市政府警察局 組長 邱錦堂

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