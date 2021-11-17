阿北騎自行車路上迷航12小時　警用人臉辨識系統助返家

▲東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳、鍾智詮找到阿北家人，帶他回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

89歲張姓阿北，在騎自行車在台27線快速道飄移不定，險象環生，東港警方獲報將他帶派出所，查出他稍早前被家人通報失蹤，發現他已在路上迷航超過12小時，迅速聯絡上他家人帶回，讓家人鬆了一口氣。

東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳、鍾智詮2員，於日前巡邏勤務中接獲民眾報案，稱在新園鄉南興路段有一名阿北騎乘自行車在南下快車道飄移不定，立即趕往處理，發現他神色緊張騎車左右搖晃。

由於該路段為往返屏東市區的主要道路，車流多且車速快，警方遂先將他引導至路旁車輛稀少處確保其安全，並安撫其情緒，經詢問他並無法清楚表達姓名、住址等相關資料。

為防止意外發生，員警先將他帶返派出所稍作休憩，謝員透過警政手機載具的人臉辨識系統，發現他稍早由屏東警分局新鐘派出所通報之失蹤人口張姓阿北男(住萬丹鄉)，立即通知他家人到所辦理撤尋，正在焦急尋找他下落的家人聽到找到人的消息，頓時鬆一口氣，非常感謝警方協助。

東港警分局長林文煜肯定員警善用警用裝備查出阿北身分，協助其與家人團聚，值得同仁學習；也呼籲若家中有長者或需照顧成員者，可選擇以陪同外出方式保護其安全，請多加給予關懷與陪伴，避免讓其自行外出，儘可能在長者的隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等識別資料，以便提供警方或相關單位辨識，能快速聯絡家屬，多一份保障。