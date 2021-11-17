里港警結合社區巡守隊「護農專案」　全力守護農民心血

▲里港警方結合社區巡守隊執行護農專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局轄區內農漁產豐富，價格上漲時極易引來宵小覦覦，里港警局為維護民眾生命財產安全，不敢大意，持續結合社區巡守隊積極 執行「護農專案」，避免發生竊案。

屏東縣是農漁牧產品生產大縣，其產品高價時，容易成為宵小覬覦目標，因此「護農專案」一直為縣警察局工作重點之一。

里港警分局管轄有里港、九如、鹽埔、高樹、三地門、霧台6鄉，轄內以種植檸檬、蜜棗、檳榔、鳳梨、香蕉養殖泰國蝦為大宗，為防範宵小不讓其有機可乘，該分局「護農專案」特別規劃勤務，由偵查隊、派出所結合社區巡守隊持續全力執護農勤務。

警方分析，中午、夜間用餐休息及深夜時段，為宵小易犯案時段，警方列入重點巡邏時段，並查訪約制轄內竊盜、毒品等治安顧慮人口，積極防止其再犯，也啟動各轄區派出所「治安風水師」，利用勤務宣導灌輸轄民正確防竊觀念並宣導於自家重要出入口加裝監視器，全力防竊。

分局長鄭頴聰表示，警方維護治安不鬆懈，任何挑戰社會秩序之不法行為，警方必定嚴辦到底，絕不寬貸，請民眾切勿以身試法。警方會持續規劃勤務，積極防制、落實宣導，全力守護農民心血。