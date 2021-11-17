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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名下6筆房產慘輸顏寬恒　林靜儀「我對產房較熟」補刀10字酸對手

▲▼ 。（圖／林靜儀團隊提供）

▲林靜儀今下午接受媒體聯訪。（圖／林靜儀團隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中第二選區立委補選藍綠參選人顏寬恒、林靜儀的房產近日成為輿論焦點，民進黨提名參選的婦產科醫師林靜儀被指名下6筆土地、建物都不在中二選區內，對此，她今日下午回應，因她工作的醫院在南區，於是在醫院對面買房，若真要討論距離，林靜儀開酸，「南區跟烏日的距離，一定比七期跟沙鹿來得短。」

國民黨參選人顏寬恒夫妻名下不動產80多筆，大多在選區內；林靜儀則有6筆土地及建物，都不在選區內，兩人的房產引起社會關注及討論後，顏已駁斥他長期住在七期豪宅的說法，聲稱自己長期住在沙鹿區。

林靜儀17日下午接受媒體聯訪指出，決定參選後，已將戶籍遷至同學位於烏日區的房子，並向同學租用，將與部分競選團隊成員搬進去住，不過目前房子還在裝潢，暫時還未入住。她說，她與顏寬恒都是第九屆立法委員，財產申報都很明確，她有一個公寓在南區、家人有一個透天厝在南投，土地的話則有3筆，都是社區的房屋及車道等共同持分土地。

林靜儀表示，她查了一下她的對手（顏寬恒），在2017年他的土地建物等資料足足有5頁，她僅有1頁，不過外界要查看她的資料她也不反對，只是她認為這樣對於社會並不是一個好的資訊，她認真念書當醫生這麼久，因為工作緣故住在醫院對面，如今被大家不斷檢視，顏卻沒有相同待遇，「我覺得不是很公平。」

針對被指房產均不在選區內，林靜儀說，她工作的醫院在南區，近期她跑霧峰、烏日行程的時候，常在遇到同事及服務過的病人，「若真要講距離，南區跟烏日的距離，一定比七期跟沙鹿來得短。」她還笑著說：「我對產房比較熟，我的對手對房產比較熟。」

至於要如何取得選區民眾支持？由於顏家長期在服務處於用餐時段提供米粉給鄉親享用，她暗酸，對於地方的選民，明確的主張、重要政策，以及為地方帶來所需的建設，「會比一碗米粉來得重要。」

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