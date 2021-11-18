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美女主播王佳婉丈夫呂台年狼牙棒毆姪「確信會死掉」！判刑定讞

▲▼東森新聞主播王佳婉丈夫、地產大亨呂台年到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲東森新聞主播王佳婉丈夫、地產大亨呂台年，遭判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）


記者吳銘峯／台北報導

東森新聞主播王佳婉的丈夫、地產大亨呂台年，去年2月間持狼牙棒手電筒攻擊親姪子劉鎮亞，劉男提出殺人未遂的告訴。法院審理時，劉男更當庭說「我很確信會死在父母面前。」，不肯原諒。一二審均將呂男依照傷害罪判刑4月、恐嚇罪判拘役50日，恐嚇罪部分先行定讞。傷害罪部分上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。

呂台年除了是王佳婉的丈夫以外，在政商兩界也很活躍。他是倒扁紅衫軍總指揮施明德的義子，曾在倒扁運動中擔任後勤總指揮。根據網路資料，他早年曾在夜市擺攤，後來跨入地產業，成為地產大亨，現任捷年企業董事長、同賢文教基金會董事長等職務。

本案發生於去年2月間，呂台年與同父異母的大哥劉台捷等人家族聚餐，但聚餐時就發生不快。提出告訴的姪子劉鎮亞指稱，呂台年認為他的態度不佳，聚餐時先以水杯丟他；之後他開車帶著父母劉台捷夫婦返家時，呂台年就持2根「狼牙棒手電筒」在停車場入口等候。劉男下車查看，呂台年就直接持棒攻擊劉男頭部多下，劉男當場頭破血流。劉男報警，提出「殺人未遂罪」的告訴，檢方偵辦後，以「家暴傷害」、「恐嚇危害安全」等罪，對呂台年提起公訴。

一審法院審理時，因未能達成和解，呂男被依照傷害罪判刑4月、恐嚇罪判拘役50日。上訴二審後，高等法院審理期間，劉男當庭供稱，當天被叔叔毆打頭部，「溫熱的血不斷留下，我被打得很痛，我很確信，我會死在我的父母面前。」「我當時是命在旦夕，活下來是好運，如果角度差一點，就死掉了。」堅持叔叔當時就是殺人未遂的行為，不接受叔叔道歉，並要求法院從重量刑。至於呂台年隨後也起身向劉男舉手致歉，說自己當天錯了，不應該以言語、暴力行為對待姪子，希望姪子能為了家族的和諧，將這事情放下。

二審最後駁回上訴，維持傷害罪4月、恐嚇罪拘役50日的刑度，均可易科罰金，其中恐嚇罪的部分先行定讞。傷害罪的部分上訴第三審，最高法院18日駁回上訴，全案定讞。

▼對呂台年提出告訴的姪子劉鎮亞。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼對呂台年提出告訴的姪子劉鎮亞。（圖／記者吳銘峯攝）

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