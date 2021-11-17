民進黨大咖接連陷「線民風波」　台中議員：真相必須公開

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

近日暴瘦的台南市長黃偉哲身陷「線民風波」，還有網友點名黃偉哲是促轉會代號A143的「台大抓耙仔」，引發全台高度關注。台中市議員蘇柏興17日在台中市議會質詢詢問，警方會養這麼大咖的線人嗎？前台南市警察局長、現任台中市副市長陳子敬表示，過去威權時期，應是政治方面的有關單位會有「線人」安排，但是在警界，現在犯罪偵防，只有「報案人」沒有「線人」。

台聯前立委許忠信近日指出，根據促轉會訊息，民進黨有2名黃姓政要，分別在中部、南部，2人在大學就讀時都從事「抓耙仔」工作。消息一出中部立委黃國書立刻承認並宣布不再連任，之後，有網友在PTT發文，指該名南部黃姓政要的代號是「A143」，為農推系學生，支津布建，網友質疑就是台南市長黃偉哲。

更有網友質疑，黃偉哲突然胸悶住院，應是牽涉線民風暴，壓力太大身體出問題。黃偉哲在住院3天後，今（17日）首度公開露面到賣場視察物價，否認自己是促轉會資料中的「A143」，並質疑資料的詳實度。

台中市議會17日進行警消業務質詢，國民黨議員蘇柏興表示，這幾天大家都很關注治安問題，而且不只台中，他觀察到全台都發生好幾起持球棒的暴力事件，警方在第一時間沒有處理好，確實需要檢討。

蘇柏興提到，最近民眾也很關注，就是「線民風波」，過去警察辦案都會養線民，看到台中立委黃國書，承認自己以前就是線民，因而退出民進黨派系運作，也宣布下屆不選立委，今天又傳出台南市長黃偉哲深陷線民風波，真相為何，必須要跟大眾說清楚。

曾在台南服務擔任台南市警察局長的陳子敬副市長回答，過去威權時期，應是政治方面的有關單位會有「線人」安排，但是在警界，現在犯罪偵防，只有「報案人」沒有「線人」

蘇柏興強調，他肯定立委黃國書是條漢子，年輕做過不好的事情，現在承認過錯，也自己對自己做了懲處，「反觀南部那位市長（代號A143）被外界指指點點，自己沒有出來講清楚，現在外界指不知道真相為何」。

▼台中市副市長陳子敬。（圖／蘇柏興提供）