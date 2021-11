司機「左耳失聰」遭火車高速撞！貨車超整齊斷兩截　竟毫髮無傷

記者張方瑀/綜合報導

美國威斯康辛州一名亞馬遜貨運司機日前經過一處平交道時,因為他左耳失聰加上道路安全規畫不良,導致他沒有看到高速駛來的火車,當他發現靠近時,只能用力踩下油門,沒想到幸運讓他躲過一劫,而整輛過車剛好從車頭的地方被切成兩半,他本人也毫髮無傷。

亞馬遜(Amazon)貨運司機伊凡斯(Alexander Evans)日前到密爾瓦基一處偏遠社區送貨時,準備經過一處平交道,結果因為馬路和鐵路平行,他急左轉後就跨上平交道,完全沒注意到左側有一輛美鐵(Amtrak)火車高速駛來。

伊凡斯說,因為他的左耳失聰,加上道路規劃不良,他完全沒注意到火車開來,直到非常靠近時才聽到警笛聲大響,「我聽到火車警笛聲的同時,就把腳踩到油門上,我不知道能開離它多遠,只能試試看。」沒想到他真的幸運逃過一劫,火車攔腰撞上後,直接將貨車從車頭切成兩半,而坐在駕駛座的伊凡斯竟毫髮無傷。

Up close images of the front half of the Amazon delivery truck, struck by an Amtrak in Ixonia. Driver is alive. You can see the severed truck cut right behind the driver’s seat @WISN12News pic.twitter.com/YQhGI8vJXY