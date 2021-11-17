日本最快「明年2月」開放5至11歲接種疫苗！輝瑞已提出申請

▲日本最快2022年2月就能開放5至11歲兒童施打輝瑞疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



日本厚生勞動省傳出有望開放5至11歲兒童施打新冠疫苗，雖然目前還在進行有效性與安全性的審查，但是一旦批准，最快2022年2月就可以正式開放全國該年齡層的兒童接種。目前日本國內僅承認12歲以上民眾接種輝瑞／BNT、莫德納，18歲以上接種AZ疫苗。



根據《日本放送協會》報導，輝瑞10日向日本厚生勞動省提出接種年齡下修的申請，希望開放5至11歲的民眾施打。雖然厚生勞動省目前正在針對該年齡段施打輝瑞／BNT的安全性與有效性進行評估審查，但已經提前通知全國各地方政府，一旦批准許可，最快2022年2月就可以正式開放，因此請各地區提前確保接種場地與人力等資源。

▲目前僅輝瑞提出申請。（示意圖／達志影像／美聯社）



據悉，在厚生勞動省發出的通知中，要求負責接種的醫療機關必須盡到責任，仔細向孩童與家長說明疫苗的安全性與有效性，並取得同意，同時也要具備應對兒童接種後產生副作用的能力。



對於是否開放5至11歲民眾接種疫苗，專家間的意見至今仍然相左，厚生勞動省的分科會將會持續針對該案進行討論。



另一方面，日本目前輝瑞／BNT、莫德納已經開放至12歲以上民眾接種，AZ則是18歲以上。而當局也批准18歲以上且施打第二劑輝瑞／BNT超過8個月的民眾接種第3劑疫苗，12月將會優先替第一線醫護人員接種，明年初則是高齡長者，之後則會陸續開放各階段。

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