下一輪就能混打！他苦惱「第二劑AZ先棄打嗎？」　網2關鍵勸繼續AZ

▲第15輪才開放混打。（圖／記者林悅翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

第14輪疫苗接種持續到24日，不過第15輪才有開放混打，因此許多民眾掙扎，第一劑打AZ的人該這次就去打第二劑AZ，還是等到下一輪開放時再混打其他疫苗？

原PO在PTT表示，日前開放第14輪疫苗預約時他約了第二劑AZ，但近期指揮中心宣布第15輪開放混打，如果依照現今規定14輪是沒有混打的，原PO第一劑打AZ所以第二劑也要打AZ，因此他萌生了本次「棄打」的念頭，等下一輪再混打，「如果棄打是再等一輪好像也能接受，還是其實需要等更久的CD（間隔時間）？」

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▲第二劑AZ副作用較小。（圖／記者呂佳賢攝）



底下留言幾乎一面倒建議繼續打AZ，主要是考量到副作用問題，「建議打AZ，打第二劑時完全無第一劑的猛」、「打AZ沒出現什麼過敏反應的話，就繼續打吧，不用再多承受另一支疫苗的風險」、「AZ第二劑副作用比較小，混打副作用大」、「我當初也在猶豫，但想到第一劑頭痛和全身無力到快炸裂就去打AZ第二劑，混打第二劑副作用也很大，老子不想痛兩次。」

另一個原因則是，未來很高機率會打第三劑，屆時再混打也不遲，現階段有疫苗就先打，「看你要不要第三劑再混...反正會一直打下去」、「不管什麼品牌都還是會突破性感染，早點打，早點有保護力比較實際」、「國外已經陸續開始在打第三劑，所以第三劑再來混打也是一個選擇。」