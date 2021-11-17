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被網友PO文影射是「台大抓耙仔A143」　黃偉哲否認並已報警

▲台南市長黃偉哲否認他是網路社群論壇PO文影射的「A143」，並表示已報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲否認網路社群論壇PO文影射他係「A143」，並表示已報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網友於11月15日在網路PTT問卦PO文「線民風暴1：不能只有我看到，DPP要不要說清楚誰是A143？」，影射台南市長黃偉哲就是「A143」，當天黃偉哲在跑行程中胸悶不適住進成大醫院檢查，並向台南市議會請2天假，17日上午他銷假上班，前往安平家樂福視察物價時，除否認是「A143」外，並表示針對這項指控已報警處理。

該網友PO文指稱：台聯前立委許忠信在臉書發文「我親身見證戒嚴時代台大的抓耙仔」，黃國書被抓出是奸細灰頭土臉退黨後，大家都知道促轉會資料是真的，拿阿公阿嬤冒危險捐的錢去養中共同路人也是真的，「我看DPP現在利用鋪天蓋地的公投模糊焦點不想公布？

▲有網友於11月15日在網路PTT問卦PO文「線民風暴1：不能只有我看到，DPP要不要說清楚誰是A143？」，涉嫌影射台南市長市係「A143」。（圖／翻攝自網路社群PTT）

▲有網友於11月15日在網路PTT問卦PO文「線民風暴1：不能只有我看到，DPP要不要說清楚誰是A143？」，涉嫌影射台南市長市係「A143」。（圖／翻攝自網路社群PTT）

該網友稱：「根據許忠信說，民進黨有兩位黃姓政要當過線民，一位在中部一位在南部，兩位在學生時期就從事抓耙仔工作，中部那個黃國書已經被抓了，促轉會日前公告「探求歷史真相與責任的開始：壓迫體制及其圖像」資料編號「A143」這位，促轉會可是把奸細摘要白紙黑字寫得清清楚楚。

網友稱：「跟黃國書同期、有去重要社團、異議性社團、農業相關系、而且是南部代表，這樣的人是能有幾個？ 貌似台南市長有個親共妹妹的是不是呢？不是的話大家覺得是台灣當期有哪個農推系線民？記得黃偉哲之前自爆，520農民運動時，就曾和幾位學生被抓進去城中分局（現為中正第一分局）被打、被揍，但最後也堅定和學生站在一起，團結衝破威權的時代？前幾天質詢時力問你黃偉哲時，你黃偉哲不是說願意查名單嗎？要不要給大家一個真相？」。網友說：「只是想問A143是否=黃偉哲，不是的話也是市長同學吧？你農推系又台南人又當市長，你妹還舔共你不查誰查？ 打什麼模糊仗啦」。該網友此PO文一出，引起網友熱議，甚至還涉嫌影射是A143是黃偉哲。

台南市政府指出，有關網路社群論壇散布不實及影射之言論，市長黃偉哲已於11月16日下午5時許，向台南市警四分局報案完成，後續交由專案小組循線偵辦中。台南市警四分局證實，於16日下午由四分局分局長及偵查隊長親自前往市長室，受理黃偉哲市長親自報案，並完成誹謗及妨害名譽罪嫌相關提告程序，全案由警方調查偵辦中。

黃偉哲在15日PO文出來當天上午跑行程時出現胸悶不適，前往成大醫院掛急診，醫院安排住院檢查15、16日兩天，衛生局長許以霖表示黃偉哲檢查結果一切正常，可能因過度勞累導致身體不適，黃偉哲也向正召開定期會的台南市議會連請假2天，也引發外界臆測是否與此事有關。

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