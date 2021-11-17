「習拜會」在美中資看到希望　中駐美大使：指明發展方向

▲習拜會。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美最高元首視訊會談落幕，中國駐美國大使秦剛16日（當地時間）表示，「習拜會」為今後中美關係發展指明方向、注入了動力，同時向全球發出強而有力的積極訊號。另外，他強調，將繼續支持和服務中資企業在美發展。

據《央視新聞》報導，秦剛於當地時間16日出席美國中國總商會舉行的線上座談，與會中資企業進行交流。

在聽取了企業在美業務發展及面臨的困難和風險後，秦剛表示，習近平與拜登總統進行了坦誠、深入、建設性和富有成效的視訊會晤，為今後一個時期中美關係發展指明瞭方向、注入了動力，也向全世界發出了強有力的積極訊號。

▲美國中國總商會線上座談。（圖／翻攝自央視新聞）

另外，秦剛積極肯定美國中國總商會和會員企業為中美經貿關係發展貢獻力量，並鼓勵他們堅定信心，堅持屬地化、合規化、國際化運營，積極履行社會責任，繼續為爭取自身合法權益和良性發展不懈努力。

他強調，中國駐美使館將一如既往為中資企業提供支持和服務，將繼續敦促美方停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。

美國中國總商會及成員代表表示，「習拜會」令在美中資企業感到鼓舞，看到希望；中資企業將繼續堅持合規運營，融入當地，積極應對風險，務實推動中美經貿合作。

▼大陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）