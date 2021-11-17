蔡英文、習近平有共同點？　他舉1例：歷任民進黨主席不會這麼做

▲習近平、蔡英文。（合併圖／新華社、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨全代會通過「2022提名條例」，六都市長候選人將由總統兼黨主席蔡英文徵召，台灣民意基金會董事長游盈隆在此條例通過前後數次表達不滿，並批蔡獨裁、傷害黨內民主。游盈隆17日先指蔡英文跟中國國家主席習近平都把「維穩」當成最高目標，權力一把抓、追求個人權力的極大化；再暗批蔡背叛民進黨的核心價值，不屑黨內民主的初選制度。

民進黨中執會3日通過「民進黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，14日時送交全代會正式通過，成為民進黨處理明年選戰的提名依據。依據規定，直轄市長候選人由黨主席依徵召辦法提名，提請中執會通過後徵召；非直轄市縣市長提名，且執政任期尚未屆滿縣市，候選人由黨主席提名，並經中執會通過後徵召。

另外，非執政縣市，需經徵詢、協調後產生單一人選，並由黨主席提名經中執會通過後徵召。而民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市及屏東縣則依照《公職候選人提名條例》第9條辦理初選。

對此，游盈隆今天在臉書以「維穩，蔡英文與習近平的共同點」為題發文表示，最近幾天，中國共產黨召開第19屆六中全會，通過一項歷史性決議；中國官媒《人民日報》形容是「一次注定載入中華民族偉大復興史冊的重要會議」，而對同一件事，外媒《德國之聲》則形容是「宣告一個新極權主義國家的誕生和終結」。

他再指，三天後，在台灣海峽的另一邊，完全執政的民進黨召開第19屆第二次全代會，會中通過眾所矚目的「民進黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，將候選人提名權幾乎完全集中在蔡英文一人手中，民進黨正式揚棄了黨內民主傳統。

接著，游盈隆稱，這段期間台灣輿論開始會有人說「台海兩岸兩個執政黨越來越像，都向獨裁靠攏」，但就算表象有些類似，民主台灣和極權中國還是有根本不同的政治體制和生活方式，不宜混為一談。不過，他也說，「兩岸有個鮮為人知的事實值得關注，那就是，習近平和蔡英文都把『維穩』當成最高目標。」

游盈隆指出，「維穩」也就是維持國內社會與政治穩定，是中共歷任領導人執政首要目標，不容挑戰；每年年度維穩的支出都高出國防預算支出，那是天文數字，更是最高機密。可是，不知從什麼時候開始，蔡英文也開始信奉維穩地說法，但很肯定地是在2016年她出任總統以前。

游盈隆認為，「維穩」是蔡英文治國的基本信念，施政最高目標，她小心翼翼不會對外說出口，因此只有身邊人知道。知道這一點之後，對她當總統以後的所有作為或不作為，就一目瞭然了，例如，「維持現狀」。

「主張維穩或維持現狀（Status quo)，是保守主義的特質，是既得利益階級的普遍心態。」游盈隆認為，蔡英文信奉維穩，力推維持現狀，和她個人出身有關，但做為一個追求民主進步和改革的政黨主席就顯得格格不入。

「尤其，維穩乃中共產黨的根本目標，抗拒社會與政治邁向民主自由，監視人民一舉一動，扼殺民間社會活力，只求捍衛中國共產黨一黨專政的利益。但台灣是一個生猛的新興民主國家，百廢待舉，需戮力改革的時候，最高領導人卻主張所謂的維穩，令人很難沒有『東施效顰』，啼笑皆非的感慨。」

游盈隆強調，當維穩成為蔡英文的基本信念，她當黨主席一手掌控黨的提名權就成為必然。因為對她來講，這可以減少黨內初選許多她無法操控的變數；要維穩，就要減少變數，權力一把抓是必然結果，就算背叛黨的核心價值，放棄民主的初選制度，也在所不惜。

游盈隆也暗批，為什麼民進黨歷任黨主席對落實黨內民主的初選制度禮敬三分，唯獨蔡英文不屑一顧？因為她對「維穩」情有獨鍾，因為這樣，她追求個人權力的極大化，拿了不該拿的權力，而那是民進黨歷任黨主席不願也不會做的事。