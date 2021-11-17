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從「習拜會」到第三份歷史決議　陸學者：向美發出最直白訊號

▲▼習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！。（圖／翻攝央視）

▲「習拜會」昨16日影片曝光「兩人開場先揮手」。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

台海問題中美持續角力，從觀察「習拜會」結束後各自發出聲明，大陸官媒《新華社》緊接著刊登第三份歷史決議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文。針對台灣問題，北京也向華盛頓發出最直白訊號。《東森新媒體ETtoday》訪問多位涉台學者指出，習近平直接在拜登面前稱，「我們將不得不採取斷然措施」，回顧中美關係史上，從來沒有如此嚴厲表態，一方面也定調台海問題最後紅線，正告美方不要輕易觸碰。

台灣問題成為「習拜會」關鍵議題，也牽動中美關係核心問題。透過陸官方發出聲明可看出，習近平在視頻會晤中花了很大篇幅表述立場。首先劍指美國，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。」

另外，針對「台獨」勢力，習近平同時表示，我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施。」

▲▼拜習會,習拜會。（圖／路透）

▲習近平直指美國不要插手台灣事務。（圖／路透）

接受《東森新媒體ETtoday》訪問華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯分析，習近平的聲明再次強調中方主權以及核心利益上的立場與紅線。尤其是這句話，「我們將不得不採取斷然措施。」確實是罕見地對美方表明最嚴肅的底線，同時顯示大陸對台獨分裂主義的嚴厲心境。

包承柯進一步說，習近平在拜登面前非常「直白」的談論台灣問題，目的是正告美國鷹派勢力不要過度插手，以及台獨分裂勢力如果踩踏大陸紅線，將會迎頭痛擊。「這確實是一個很新說法，也是加強鬥爭新的信號。」但追求兩岸和平依然是北京主基調。

▲▼中共六中全會、習近平、第三份歷史決議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共第三份歷史決議 ，動未來台海30年重要方向 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

就在同一天，「習拜會」聲明劍指美方，中共第三份「歷史決議」是徹底針對台海問題。習近平指出2016年以來，台灣加緊進行「台獨」分裂活動，致使兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊。

針對第三份「歷史決議」談到的台灣問題，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺受訪時分析，決議首先點出2016年以後台海發生變化，明確指出民進黨是兩岸和平穩定的破壞者，反對外來勢力干涉，試圖突破大陸紅線。這也意味著，「改變現狀」並非大陸方面，而是「台獨」片面改變現狀或破壞台海和平穩定。

朱松嶺也說，未來對台政策「反獨促統」是主基調，「九二共識」依然是兩岸雙方認知基礎，然後牢抓兩岸關係主導權，主動權。基本上充分體現習近平解決「台灣問題」一系統整套方案，這份決議也將牽動未來台海30年的重要方向。

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