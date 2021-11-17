美國安顧問：美中同意研究「軍備控制談判」　避免兩國衝突成共識

▲蘇利文透露，拜登和習近平在「拜習會」後同意考慮展開軍備控制方面的談判，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平已同意考慮展開軍備控制方面的談判，並取得需避免地區安全和經濟衝突的共識。

據路透社報導，蘇利文在提到美國對中國核導彈建設的擔憂時證實，拜登和習近平已同意「考慮開始推進有關戰略穩定的討論」。儘管蘇利文並未詳細說明中美戰略穩定的討論可能會以什麼形式進行，但他指出，「你將看到多方面的往來會持續增加，以確保這場競爭是在『有護欄』、不會轉向衝突的情況下展開。」

蘇利文強調，「這與我們和俄羅斯正式戰略穩定對話的情況不同。美俄戰略對話要成熟得多，而且歷史也更悠久。美中關係在這方面還不夠成熟，但兩國領導人確實討論了相關議題，現在我們該思考如何以最有效的方式來推進雙方關係。」

華盛頓此前一再敦促中國加入美國和俄羅斯的新軍備控制條約，不過中方聲稱，自己所擁有的軍備數量遠遠不及美俄兩國，因此他們希望「在平等和相互尊重的基礎上」就戰略穩定議題進行雙邊對話。而在美國放出「中美討論舉行戰略對話」的消息後，中方至今尚未就此事做出回應。

路透社指出，15日所進行的「拜習會」是拜登自今年1月上任以來，兩國領導人最深入的交流。本次會談持續了大約三個半小時，不過雙方的分歧似乎未有任何進展，也讓人們擔憂，這2個超級大國可能會爆發衝突。

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