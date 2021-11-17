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明年無法脫口罩？陳時中喊話：不用這麼悲觀

▲▼衛福部長陳時中。（圖／ETtoday攝影中心）

▲衛福部長陳時中。（圖／ETtoday攝影中心）

記者張乃文／綜合報導

對於新冠疫情現況，有醫師認為台灣疫苗涵蓋率若無法達到2劑7成5，明年絕對無法脫下口罩。對此衛福部長陳時中表示，「我想也不用這麼悲觀」，大家努力。

衛福部草屯療養院醫師沈政男分析，台灣疫情最慘情況就是變成下一個新加坡，台灣有700萬人打兩劑AZ，還有100萬人打高端，再加上沒辦法打到兩劑7成5，明年絕對無法脫下口罩，明年疫情再起的時候，大家就會知道等待混打疫苗是值得的。

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陳時中今出席立法院衛環委員會前受訪回應，「我想也不用這麼悲觀，大家努力。」

沈政男16日在臉書說，台灣剩下的唯一疫情考驗就是打開國門，屆時疫情會有怎樣的變化？8個字「鬆鬆緊緊、開開關關」，當然最高理想是「國境解封仍能清零」，這完全可能，就看大家有沒有決心。

沈政男表示，最慘就是變成下一個新加坡，每日新增數千，死亡十幾，然後醫療幾近崩潰；當然最可能就是介於中間，變成現在的日本，如果變成現在的日本，大家可不可以接受？

沈政男也說，有一個問題是，台灣有700萬人打兩劑AZ，還有100萬人打高端，再加上台灣沒辦法打到兩劑7成5，因此保護力會比日本低將近2成，所以說明年你絕對無法脫下口罩。

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