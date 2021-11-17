打高端出國要「4劑」　蔣萬安轟陳時中雙標：7月才說要有科學證據

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

指揮中心日前宣布，已接種高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可混打2劑AZ、BNT或莫德納，引發混打沒有科學證據，把民眾當白老鼠等批評。國民黨立委蔣萬安17日受訪時指出，7月時指揮官陳時中信誓旦旦說混打要有科學證據，如今卻在沒有科學證據的狀況下開放混打，痛批完全是雙標。

11月8日起，美國規定所有外籍旅客須打完2劑獲FDA或WHO核准疫苗才可入境，這些疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗。台灣國產疫苗高端並不在列。

由於施打高端疫苗的民眾無法入境美國或其他國家，指揮中心宣布，民眾因就學等原因，有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗，意即「高端族」恐多挨兩劑疫苗才能出國。

對於開放高端混打，蔣萬安質疑，指揮中心說法是，「打兩劑高端再打其他mRNA疫苗，是為了出國的變通方法」，他認為這等於承認打了高端影響到國人出國的權益。

蔣萬安表示，7月份時國人詢問指揮中心，疫苗是否可以混打，當時陳時中說必須要有科學證據，現在民眾打了兩劑高端不能出國，指揮中心突然說可以混打其他疫苗，「當時信誓旦旦說要科學證據，現在卻說不需要科學證據，完全雙標，民眾無法接受。」