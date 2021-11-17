貴婦7萬大衣「買貴3倍」退貨遭拒　內行人曝精品支線含義：合理

記者鮑璿安／台北報導

日前一名貴婦前往微風南山購買Max Mara品牌大衣，提出修改袖長服務，收到大衣後卻發現標牌是支線「S Max Mara」，且產地非義大利而是在大陸，進而對比價格，發現定價7萬餘元、官網售價卻僅3萬元新台幣，她質疑產品遭到調包，但因修改過無法退貨，因此與店家發生衝突。事實上在不同國家、實體店或網路購物，一定有價差，關於退換貨的規定也完全不同，同一精品或集團旗下也會有多個分支品牌，區分風格或價位，若不清楚，購物前先做功課才不會買了後悔。

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

精品分支各有特色

創立於1951 年的Max Mara 以旗下大衣走紅，經典款更需經過 73 道繁瑣手續製作，才能夠完美的符合身形，因此深受貴婦喜愛，「101801 」、「泰迪熊」大衣，即便要價10多萬以上，依舊不敗夯款。而S Max Mara是義大利女裝Max Mara 支線，同樣著重於大衣單品，但相對休閒許多，兩者質地也有差異，Max Mara 是選用穿起來有光澤度的駱駝毛，S Max Mara則是羊毛，因此價格幾乎是主線的一半，但民眾仍各有所好。

▲Max Mara憑藉大衣單品走紅多年。（圖／品牌提供）

價格因販售管道有差異

至於精品官網與台灣實際專櫃價差問題，其實不是特例，許多網友也表示，「歐洲售價並非亞洲售價」、「日本定價還會比台灣更貴」。另外，國外電商平台在換季、黑五折扣時都有優惠，相較專櫃而言的確有可能出現三倍價差，過去也有S Max Mara大衣在網站換季折扣時，出現折後未稅價格21250元，專櫃定價則是6萬8千元，不同時間、線上線下購買都會出現較大價差。貴婦該款在網站也清楚寫明來自支線品牌，並非主線。

網購、實體店退換貨規則大不同

但因網購有弊有利，買家因看不到實物經常存在期望差異，則有「7天鑑賞期」規定，前提是商品須在完整且可還原狀態下才能進行退貨。而百貨為實體店家，消費並沒有「7天鑑賞期」，依民法規定，買方買進商品的時候要善盡檢查貴任，若要辦理退貨，必須是「隱藏瑕疵」，且瑕疵必須嚴重到使商品功能喪失，若只是小瑕疵，百貨公司還是有權利拒絕退貨，而僅幫助客戶做維修服務。