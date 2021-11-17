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退伍少校持假證件闖左營基地　海軍：不排除有其他動機

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部副部長王信龍 副參謀總長執行官梅家樹。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長王信龍（左）、副參謀總長執行官梅家樹（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

海軍左營基地日前疑遭退役少校持假證件闖入，海軍司令部參謀長蔣正國17日表示，國防部不排除他有其他動機，高雄市警方昨天已經抓到他了，關於營區的衛哨勤務，海軍司令部會加以檢討。

海軍陸戰隊指揮部15日證實，一名已退伍的陳姓少校12日持偽造證件侵入左營軍區，初查可能途經的路線，辦公處所均已上鎖，且無門窗毀損及物品遺失，將配合檢調偵辦，也已經懲處相關疏失人員。

立法院外交及國防委員會17日審查《志願士兵服役條例》、《軍人保險條例》部分條文修正草案，並邀請國防部副部長王信龍等人列席備詢。

國民黨立委溫玉霞質詢時提及，退役少校可以持假證件闖入營區，到最後離開之前才被發現，「已經被發現了，可是還可以跑掉，沒有逮到」，質疑軍方這是教育訓練不足，還是國防部的螺絲鬆掉。

王信龍回應，發生這種狀況，國防部也覺得非常不應該，後續會強力要求警衛勤務應變能力，甚至加強辨識的做法，而針對這次的案件，相關的檢討也都在進行，海軍也非常認真向國防部做了說明。

溫玉霞質疑，這位少校之前因為不當借貸，被發現之後就自請退伍，表示他在財務上有一定的困難，今天闖入營區不是偷錢就是偷資料，這種事情可大可小。對此，王信龍則說，根據目前軍方的調查，「沒有讓他獲取任何資料，但是已經移請司法單位」。

溫玉霞追問，這位少校是在12日的晚上11時27分進入營區，國防部發現後沒有馬上通報，而是直到13日的下午4時50分才報案，「等於是發現後16小時後才報案，手腳怎麼這麼慢，螺絲怎麼這麼鬆」。

蔣正國說明，這個案子是發生在12日晚間，並在11時27分進入左營基地，這個確實是衛哨勤務的疏失，海軍司令部會檢討，「他是拿一個臨時的軍人身分證命，衛兵沒有辨識出來，就讓他進入左營基地」。

溫玉霞認為，白天大家大大方方地走進走出，晚上進入營區更顯可疑，詢問國防部有無追查其交友狀況。蔣正國則說，海軍有試著跟當事人聯絡，「但是當事人都沒有接電話」，在整個單位清查完畢之後，沒有任何物品遺失或被破壞。

不過，蔣正國也坦言，海軍司令部不排除他有其他動機，「但是這位陳姓少校，在昨天高雄市警方已經抓到他了」。

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