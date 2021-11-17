國防部證實今年迄今17名國軍死亡　近2個月超越新冠染疫身亡人數

▲國防部副部長王信龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國軍自殺問題頻傳，國防部政戰局長簡士偉17日證實，近2個月內已有8人自殺「已遂」，全年度統計至今則為17人。國防部副部長王信龍表示，國防部要繼續強化生命教育，「我們要讓弟兄姊妹了解生命的價值及意義」，未來也會持續宣導。

立法院外交及國防委員會17日審查行政院函請審議《志願士兵服役條例》、《軍人保險條例》部分條文修正草案，並邀請國防部副部長王信龍等人列席備詢。

民進黨立委劉建國質詢時指出，根據他的掌握，今年10月至11月之間，全國因為新冠肺炎死亡的人數是6人，「國軍任何因素死亡的人數，如果超過這個，問題就很大了」，詢問國防部針對死亡案例，是否有做事前的預防。

國防部總督察長劉得金表示，有關這方面的預防工作，國防部都做得非常用心，不只在政戰方面有三級防處機制，各級部隊也有實施預防工作，簡士偉則指出，根據國防部現在的統計，這2個月自傷已遂的人數是8人，「就是死亡人數」。

劉建國質疑，國軍自傷已遂的人數，比全國新冠肺炎死亡的人數還高，並反問劉得金聲稱很用心在做心輔及相關預防措施，「怎麼還會2個月死了8個國軍，是因為什麼樣的因素？」

劉得金回應，「人連自己的生命都不要的時候，他的因素其實是非常複雜的」，國防部只是在能做的範圍之內，盡力協處、盡力預防，「我們還有改進的空間，因為這個東西沒有辦法做到完美，我們永遠都要向前」。

王信龍則認為，國防部還要繼續強化生命教育，國軍還要繼續強化，「我們要讓弟兄姊妹了解生命的價值及意義，這部分我們會持續宣導」。

劉建國追問，國軍有什麼具體作為，相關人員有無因應作為，王信龍說明，國防部有辦了很多場次的講習，不管是本島、外島都在做，政戰局最近也在召開這樣子的會議。

劉建國再問，全年度死亡的國軍到底是幾位，簡士偉則回覆，「全年度目前統計是17位」。

王信龍指出，根據國防部的統計，以現在一般的社會來講，每10萬人大概有13.2人，國軍部隊則平均為7.9人、不到8個人，國軍針對自我傷害的案件，每個案子都非常認真檢討，為什麼會造成這個狀況，至於後續要如何防治，這都是未來要努力的方向，國防部持續都在做。