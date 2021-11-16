警察局前嗨騎警用重機　「成功」學童參觀台東縣警局

▲學童在警察局大門合影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮信義國小及三民國小師生48名，於日前參訪台東縣警察局，警察局特別替學童安排婦幼安全及交通安全宣導，並派出交通警察隊的鎮隊之寶1300cc的Kawasaki重型警用機車開放試坐，來歡迎這群「成功」的孩子。

成功鎮信義國小及三民國小48名師生抵達警察局時，先在警察局大門合影，活潑的學童在拍照時比出勝利的手勢，大聲喊YA、喊讚、喊甜，元氣十足的可愛模樣，讓警察叔叔們稱讚：不愧是成功（鎮）的孩子!

本次參訪行程安排，由警察局公共關係科規劃並派員引導學童參觀及介紹警察工作內容，讓學童對警察工作有初步的認識之後，再由婦幼警察隊教導學童，遠離性侵害及家庭暴力的傷害，建立自我保護的觀念，以便在遭遇危險時能有求助及脫困的機會。活動中安排學生參訪交通警察隊，教導學童交通安全規則，培養學童從小遵守交通規則的好習慣。最後交通警察隊更提供鎮隊之寶1300cc的kawasaki重型警用機車供學童「試坐」，學童們看著機車界的「巨無霸」，興奮地爬上車擺出各種可愛的拍照姿勢，連隨隊參訪的老師們，也忍不住跟著一起試坐，留下難得的參訪回憶。

▲學童試坐重型警用機車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣警察局局長葉超鴻表示，警察局特地為學童設計了生動、活潑又有趣的參觀行程，希望在寓教於樂的活動中，提升交通安全觀念及自我保護的能力，讓每1位學童都能遠離傷害、平安快樂的成長！