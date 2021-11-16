屏東三大迎王南州接力登場　車子停哪裡警察告訴你

▲南州迎王平安祭典17日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南州鄉3年1科迎王平安祭典，明(17)日起一連6天進行，東港警分局規劃了停車地點及交通管制疏導勤務，籲請信眾多利用及配合。

南州鄉地名原為「溪州」，意指溪流中的沙洲，因九甲溪(溪州溪)流經該地，由於地勢低窪，時見沙洲，時見覆於水面，因而得名。

1964年農曆10月13日代天府奉旨承辦首科迎王祭典，王爺旨示：「歲後各科祭典均以是期，不另擇日，以便民順情」，現今南州迎王平安祭典從請王到送王為期6天，為地方一大盛事。

南州代天府主祀朱府千歲，迎王平安祭典最大特色就是王船遶境時「和瘟押煞」，各陣頭在後方收除魑魅魍魎即「捉鬼」儀式，於10月1日王船先以開水路儀式後接著全臺南北巡迴引起各地熱烈的響應，明天正式登場。

東港警分局為使活動順遂，將投入警(民)力維護期間治安及交通，期盼活動平安圓滿成功。

警方建議駕車民眾可選擇停放：南州運動公園停車場(可停汽車約80輛、步行約10分鐘)、南州糖廠停車場(可停汽車約100輛、步行約10分鐘)、187乙線靠近中油加油站道路兩側(可停汽車約80輛、步行約3分鐘)、人和路靠近南州國中道路兩側(可停汽車約100輛、步行約3分鐘)等4處臨時停車場。



建議來訪香客或遊客儘量搭乘大眾運輸工具前來會場；自行駕車由國道3號南州交流道進入南州鄉，車輛可就近停放南州運動公園或南州糖廠停車場，由臺17線進入南州鄉，車輛可就近停放人和路靠近南州國中臨時停車場，另由東港鎮由187乙線進入南州鄉可停放187乙線靠近中油加油站臨時停車場。



警方呼籲民眾如遇遶境隊伍行經南州鄉各重要路口交通壅塞時，請遵從交管人員指揮管制。如有特殊狀況需通行者，勤務人員將適時協助通行或指導其行進動線避開遶境隊伍，籲請信眾配合。