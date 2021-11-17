高端族恐多挨2針　他諷：看好了！台灣只示範一次「人民打4劑」

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

全球邊境陸續開放，由於高端疫苗僅獲紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯4國認可，未來入境美國等防疫規定較嚴格的國家，恐需追加2劑國際認證的疫苗。對此，前立委孫大千就在臉書諷刺，「看好了全世界，台灣只示範一次，台灣是全球唯一讓人民施打四劑疫苗的國家」。

11月8日起，美國規定所有外籍旅客須打完2劑獲FDA或WHO核准疫苗才可入境，這些疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗。台灣國產疫苗高端並不在列。

由於施打高端疫苗的民眾無法入境美國或其他國家，指揮中心宣布，民眾因就學等原因，有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗，意即「高端族」恐多挨兩劑疫苗才能出國。

對此，孫大千表示，這是一個簡單的邏輯問題，「高端疫苗究竟有沒有保護力？」，他更諷刺，「看好了全世界，台灣只示範一次，台灣是全球唯一讓人民施打四劑疫苗的國家」。

孫大千指出，若照衛福部的說明，高端疫苗接種者補打兩劑國際疫苗只會產生些微的副作用。某種程度不就是公開告訴台灣人民，高端疫苗所產生的抗體價效極為有限，並沒有足夠的保護力，所以才不會在補打兩劑國際疫苗後，產生嚴重的不良作用。

孫大千說，這根本就證明了，衛福部當時為了鼓勵民眾踴躍施打高端疫苗所做的保證和背書根本就是一個天大的謊言。這不是圖利廠商是什麼？

孫大千再指出，若高端疫苗真的如同國際疫苗一樣具有保護力，那麼按照世界各國的補打政策，必須完成施打兩劑疫苗後六個月才能夠加打一劑加強針，以避免嚴重的副作用，甚至某些疫苗品牌的加強針只有一半的劑量。

孫大千說，如今衛福部在完全沒有混打臨床實驗的情況下，為了要收拾高端的爛攤子，就冒然呼籲高端接種對象在28天後就可以陸續補打兩劑國際疫苗，如此龐大的劑量打入人體，難道不會擔心造成難以收拾的後果嗎？這不是草菅人命是什麼？