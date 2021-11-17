高端3批24萬劑期效只到月底？莊人祥：這3批指揮中心未收

▲高端有近24萬劑即將在11月底到期。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

傳出國產高端疫苗似乎也有即期品，根據食藥署檢驗封緘資料顯示，高端疫苗有3批在今年9月28日、29日才完成封緘，共有23萬7200萬劑，效期只到今年11月17日、20日和24日，也就是說，最近一批今日（17日）就已經到期，另外兩批則將在月底過期。衛福部長陳時中今日受訪表示，今年底到期的高端僅有800劑庫存；指揮中心發言人莊人祥說明，三批於11月到期的疫苗指揮中心未收，並未用於國內疫苗接種。

立法院國民黨團15日就曾揭露，衛福部把高端效期從6個月延長為9個月，形同是用政治力幫高端解套。近期又有媒體報導揭露，有3批高端（批號SP2102V、SP2104V、SP2103V）近24萬劑分別在2021/11/17、2021/11/24和2021/11/20過期，也有即期爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對2102V-2104V三批於11月到期的疫苗，莊人祥說明，高端有送檢驗封緘，但非提供給指揮中心的疫苗。也就是說，並未用於國內疫苗接種。莊人祥也表示，指揮中心目前取得高端疫苗會於年底前到期僅剩約800多劑。

▲高端3批次面臨即期問題。（圖／翻攝食藥署網站）