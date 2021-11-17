打高端＝白打了？專家11字解答　點名BNT「有它撐腰勝之不武」

▲有網友質疑高端疫苗白打了，毒物專家招名威11字解答。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

由於高端疫苗未獲WHO認證，因此指揮中心12日宣布，接種該廠牌疫苗若急須出國，可加打AZ、BNT或莫德納，有網友狠酸「根本白打了」。但毒物專家招名威認為「時間未到，大家再耐心等候！」並無奈表示，「現實很殘酷卻又讓旁人看不清，明明疫苗這事，看似應該是科學議題，但偏偏是市場經濟面在操控一切。」

毒物專家招名威在粉專《招名威教授 毒理威廉》發文指出，新冠疫苗發展至今，他真的快要無法相信小蝦米可搏大鯨魚這事情，因為世界疫苗產業市場，幾乎又再度回到市場壟斷機制層面上，疫苗小廠若不和世界大藥廠合作，被市場淘汰機制在所難免。

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招名威說，現階段最符合全人類利益的疫苗就是BNT，「雖然很矛盾，它不是最安全的疫苗，也不是最適合人類施打的疫苗，畢竟副作用一堆，全球猝死率也不低。」但諷刺的是，打了它就能通往全球，原因並非出於科學因素，「因為它是『唯一』一支完整布局全球市場的疫苗，也是『唯一』一支完成幾乎所有年齡層臨床試驗的疫苗。」

「我相信所有，完成兩劑高端疫苗接種的人都不得不承認，BNT有輝瑞在背後撐腰，勝之不武。」招名威直言。

▲新冠疫苗未受國際認可，專家認為是市場經濟操控一切。（示意圖／記者湯興漢攝）

至於高端疫苗的全球布局在哪？招名威認為，國人已背負若出國莫名其妙要混打的風險，若屆時萬一臨床三期解盲失敗，這段時間的努力堅持才真的是一場空。「有時候現實很殘酷卻又讓旁人看不清，明明疫苗這事，看似應該是科學議題，但偏偏是市場經濟面在操控一切。」

招名威要大家試想，若台灣市場規模比美國還大，這時有誰會不樂意承認高端疫苗？「這時候發球權在我們身上，我們的籌碼夠多，疫苗送出去給人家大家都還搶著要打，哪會淪落要被混打的囧境。」但現實是市場規模小，再加上接種高端人口僅100多萬人，「為何美、日等國，要特開先例給我們呢？」

招名威喊話，期望高端可以達標成功，「因為我真心不願意，讓其他疫苗輾壓在我們已接種完成國產疫苗的身體裡！高端請加油，好嗎？加快速度，走向國際合作發展，不能坐以待斃！」