陳時中突認「打高端是重打」！　鄉民全傻：直接不演了

▲蘇貞昌立法院施政總質詢，衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／台北報導

針對指揮中心開放高端混打，台北市長柯文哲怒嗆，「請大大方方承認這不是混打，而是重打」；對此陳時中今（16日）受訪時坦承「講的也有他的道理在，整體疫苗上，本來就有我們的困難」。消息曝光後，引發鄉民一片譁然，紛紛直喊「陳時中直接不演了」、「不凹了，是不是快幹不下去了」。

本站今報導，「柯文哲批高端混打實為重打 陳時中認了：他講的有道理」內文指出，中央流行疫情指揮中心日前宣布，施打新冠肺炎高端疫苗者，若有就學等原因需要出國，可混打AZ、BNT或莫德納，台北市長柯文哲認為，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。

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▲打高端疫苗想出國，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）

對於柯文哲質疑高端是重打，陳時中今在立法院總質詢會前受訪時坦言，「講的也有他的道理在，不過在整體疫苗上面，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」。

消息曝光後，立刻掀起批踢踢鄉民一片傻眼，「搞砸當幽默？」、「不凹了欸，他是不是快幹不下去了」、「焦糖靠你護了，趕快發臉書 ，線上等」、「笑死，演不下去只能承認了」、「那花的納稅錢就這樣白花了？」、「覆蓋率是否重算？買高端的納稅錢？」、「樂見以後DPP都像這樣承認」、「國際現實擺在那邊，再有信仰都很難護航」、「放棄抵抗了是不是」、「側翼這幾天的口水都白費了」。

▼柯文哲批高端混打是重打，陳時中認了！話題引熱議。（圖／翻攝批踢踢）