　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中突認「打高端是重打」！　鄉民全傻：直接不演了

▲▼蘇貞昌立法院施政總質詢 衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌立法院施政總質詢，衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／台北報導

針對指揮中心開放高端混打，台北市長柯文哲怒嗆，「請大大方方承認這不是混打，而是重打」；對此陳時中今（16日）受訪時坦承「講的也有他的道理在，整體疫苗上，本來就有我們的困難」。消息曝光後，引發鄉民一片譁然，紛紛直喊「陳時中直接不演了」、「不凹了，是不是快幹不下去了」。

本站今報導，「柯文哲批高端混打實為重打　陳時中認了：他講的有道理」內文指出，中央流行疫情指揮中心日前宣布，施打新冠肺炎高端疫苗者，若有就學等原因需要出國，可混打AZ、BNT或莫德納，台北市長柯文哲認為，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼打高端疫苗想出國，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）

▲打高端疫苗想出國，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）

對於柯文哲質疑高端是重打，陳時中今在立法院總質詢會前受訪時坦言，「講的也有他的道理在，不過在整體疫苗上面，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」。

消息曝光後，立刻掀起批踢踢鄉民一片傻眼，「搞砸當幽默？」、「不凹了欸，他是不是快幹不下去了」、「焦糖靠你護了，趕快發臉書 ，線上等」、「笑死，演不下去只能承認了」、「那花的納稅錢就這樣白花了？」、「覆蓋率是否重算？買高端的納稅錢？」、「樂見以後DPP都像這樣承認」、「國際現實擺在那邊，再有信仰都很難護航」、「放棄抵抗了是不是」、「側翼這幾天的口水都白費了」。

▼柯文哲批高端混打是重打，陳時中認了！話題引熱議。（圖／翻攝批踢踢）

▲▼柯文哲批高端混打是重打，陳時中認了！話題引熱議。（圖／翻攝批踢踢）

▲▼柯文哲批高端混打是重打，陳時中認了！話題引熱議。（圖／翻攝批踢踢）

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
2021年薪排行出爐！　「這行業」增幅最多
陳時中突認「打高端是重打」！　鄉民全傻：不演了
6年前《玩很大》讓吳宗憲爆粗口　男星「被封殺」認做錯
春節集檢所「2階段」預約！　明起開放訂房
女神現身《食尚玩家》！　小賴鼓起勇氣告白「要聯絡方式」
哪間珍奶最頂？　「它贏過50嵐」網：甘願排隊等珍珠
百萬裝潢新家「回來變毛胚房」　工人拆完才想到糗了
人妻激戰小王遍及北北基桃　老公見「房子全空」傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起轉濕！周末暖一波再掉到12°C　專家曝「會一路低溫到月底」

高端也有即期品？3批次「24萬劑」效期只到11月底！

「人妻拖鞋+長襪」出門　婆婆嗆：沒禮貌！網卻風向一面倒

春節集檢所分流「2階段」預約！明起開放12／14~12／31入住者訂房

陳時中突認「打高端是重打」！　鄉民全傻：直接不演了

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它：甘願排隊等珍珠出爐

生完寶寶4個月...她怨「大伯都不來探望」：失敗的家教

球棒4煞尬跳愛情的恰恰！「電臀狂扭」S曲線爆反差　19秒片網笑噴

空姐不斷戳鼻孔篩檢！民航局認「很痛苦」：盼能改取唾液

基隆捷運「八堵到基隆段」怎規劃？　林右昌：不須公投決定

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

弟弟把1000包餅乾塞滿姐姐房間　她回家見狀傻眼：你給我收拾好！

空間傳送門？他將南瓜丟進漩渦　水流吞噬後從馬路另一端吐出！

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

明起轉濕！周末暖一波再掉到12°C　專家曝「會一路低溫到月底」

高端也有即期品？3批次「24萬劑」效期只到11月底！

「人妻拖鞋+長襪」出門　婆婆嗆：沒禮貌！網卻風向一面倒

春節集檢所分流「2階段」預約！明起開放12／14~12／31入住者訂房

陳時中突認「打高端是重打」！　鄉民全傻：直接不演了

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它：甘願排隊等珍珠出爐

生完寶寶4個月...她怨「大伯都不來探望」：失敗的家教

球棒4煞尬跳愛情的恰恰！「電臀狂扭」S曲線爆反差　19秒片網笑噴

空姐不斷戳鼻孔篩檢！民航局認「很痛苦」：盼能改取唾液

基隆捷運「八堵到基隆段」怎規劃？　林右昌：不須公投決定

明起轉濕！周末暖一波再掉到12°C　專家曝「會一路低溫到月底」

吳哲源壓制樂天生涯先發首勝　兄弟搶下二軍總冠軍G1優勢

柯西諾打到陳偉漢懊悔抱頭　透過羅傑斯、王維中表達歉意

兄弟爬台中屋我尾山！哥哥突滑倒「頭部濺血」急送醫

信義40年！周俊吉憶大學「窮到跟老師借錢」　創業獲啟發

變性歌手激瘦10公斤...絕美模樣曝光！　婚禮延宕2年無奈吐心聲

快訊／台南2車相撞小貨車起火　運將全身45％燒傷送醫急救

北京17日起從嚴執行進城管制　48小時內核檢陰性＋綠碼才准入

鱷魚溺水身亡！養殖場：膽子小被嚇到「躲水裡死不上來」

中共第三份「歷史決議」出爐　制定反分裂國家法「打擊台獨」

生活熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

老公躲廁所看片片　遭「蘋果1功能」出賣！

第15輪開放混打BNT、莫德納都有　97萬人可有3種選擇

「5生肖」40歲轉運、50歲登頂...晚年幸福生活

全聯哪牌醬油膏好吃？老饕激推這2款

明起變天降雨熱區曝　強冷空氣「小雪」起壟罩4天

4、50歲的工程師去哪了？過來人揭內幕

超商員「丟、踢」包裹　風向逆襲網狂挺

2am接單！外送員一看「你可以去死了」傻眼

更多熱門

相關新聞

批高端混打拿不出科學證據　高虹安：把信任政府的民眾當白老鼠？

批高端混打拿不出科學證據　高虹安：把信任政府的民眾當白老鼠？

指揮中心12號宣布，接種高端疫苗的民眾，如果要出國，可以混打國際上認可的AZ、BNT、或莫德納。對此，民眾黨立委高虹安表示，自己一直關心高端獲得國際認證的可能性，指揮中心卻只顧推託，過去的疑慮卻一語成讖，「難道真的是把信任政府的民眾當白老鼠？」

到阿公店「資料被分析」？柯：不會

到阿公店「資料被分析」？柯：不會

陳時中稱會為高端混打負「政治責任」　賴士葆：聽到他講這詞就抓狂

陳時中稱會為高端混打負「政治責任」　賴士葆：聽到他講這詞就抓狂

快訊／44家萬華「阿公店」今起復業

快訊／44家萬華「阿公店」今起復業

蔡英文接種高端恐無法出訪　陳時中這麼說

蔡英文接種高端恐無法出訪　陳時中這麼說

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫柯文哲本土防疫標籤陳時中高端

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面