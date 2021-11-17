汐止棒棒哥街頭開打！黑騎士「致盲魔法水」射整臉　30秒輾壓瘋傳

▲汐止區新興路有2人各持棍棒、辣椒水互相攻擊。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市汐止區近日一段「球棒對決辣椒水」的影片在網路瘋傳，一名男子疑似與另一名黑衣機車騎士發生糾紛，手持棍棒就要上前攻擊，結果騎士立即拿出一罐辣椒水往男子臉上噴灑，導致男子瞬間喪失戰鬥能力，將棍棒隨手一丟，並痛苦掩面蹲在路旁。影片曝光後，馬上引發熱議。

這段30秒影片被上傳到臉書「爆廢公社」等多個社團，只見一名男子氣勢驚人的拿著一根棍棒向一名站在路邊的騎士跑去，作勢要打人，騎士見狀後馬上拿出辣椒水反擊，頓時讓男子向後迴避了幾步，結果男子似乎還不肯罷休，轉頭就是一陣猛揮，但都被騎士閃過，而騎士也馬上再追加「辣椒水攻擊」，使得男子最後完全被擊潰，只能蹲在路旁掩面休息。

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影片最後，一名金髮女子還出面似乎要協助報警，不過還未等到警方到來影片就結束了。對此，許多網友紛紛笑稱，「辣椒水要開始大賣了」、「打架打到一半感動落淚」、「雖然不知道前因後果，但滿療癒的其實」、「防狼噴霧劑完勝」、「致盲你，攻擊命中率歸0」、「噴殺蟲劑的既視感」、「對付物理攻擊，最有效的方式就是致盲」。

另外，有汐止分局汐止派出所警員則在影片下方透露，「本案警方接獲通報至現場處理，並後續將雙方帶回偵辦，感謝民眾熱心。如若有發生行車糾紛情事可撥打110報案專線，並注意自身安全避免發生肢體衝突。」至於詳細事發經過，還有待警方調查釐清。

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