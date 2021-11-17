　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汐止棒棒哥街頭開打！黑騎士「致盲魔法水」射整臉　30秒輾壓瘋傳

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝） 

▲汐止區新興路有2人各持棍棒、辣椒水互相攻擊。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市汐止區近日一段「球棒對決辣椒水」的影片在網路瘋傳，一名男子疑似與另一名黑衣機車騎士發生糾紛，手持棍棒就要上前攻擊，結果騎士立即拿出一罐辣椒水往男子臉上噴灑，導致男子瞬間喪失戰鬥能力，將棍棒隨手一丟，並痛苦掩面蹲在路旁。影片曝光後，馬上引發熱議。

這段30秒影片被上傳到臉書「爆廢公社」等多個社團，只見一名男子氣勢驚人的拿著一根棍棒向一名站在路邊的騎士跑去，作勢要打人，騎士見狀後馬上拿出辣椒水反擊，頓時讓男子向後迴避了幾步，結果男子似乎還不肯罷休，轉頭就是一陣猛揮，但都被騎士閃過，而騎士也馬上再追加「辣椒水攻擊」，使得男子最後完全被擊潰，只能蹲在路旁掩面休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

影片最後，一名金髮女子還出面似乎要協助報警，不過還未等到警方到來影片就結束了。對此，許多網友紛紛笑稱，「辣椒水要開始大賣了」、「打架打到一半感動落淚」、「雖然不知道前因後果，但滿療癒的其實」、「防狼噴霧劑完勝」、「致盲你，攻擊命中率歸0」、「噴殺蟲劑的既視感」、「對付物理攻擊，最有效的方式就是致盲」。

另外，有汐止分局汐止派出所警員則在影片下方透露，「本案警方接獲通報至現場處理，並後續將雙方帶回偵辦，感謝民眾熱心。如若有發生行車糾紛情事可撥打110報案專線，並注意自身安全避免發生肢體衝突。」至於詳細事發經過，還有待警方調查釐清。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

汐止棒棒哥街頭開打！黑騎士「致盲魔法水」射整臉　30秒輾壓瘋傳

少子化衝擊！56年歷史私校北市方濟中學　下學年起停招

更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C　下周大舉凍全台

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆「X你娘」崩潰喊告

崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊擊敗強手　奪台南市長盃冠軍

全聯、家樂福誰是最後霸主？　全場秒選它：早就贏了

緊急搶救心跳停止！　安南醫心臟血管中心成功搶救4位南科人生命

【廣編】國泰藝術節「與雲門共舞」前進台中　2天吸引近千人

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台中「球棒少年團」4人狂砸車！因網路留言口角憤糾伙揮棒報復

汐止棒棒哥街頭開打！黑騎士「致盲魔法水」射整臉　30秒輾壓瘋傳

少子化衝擊！56年歷史私校北市方濟中學　下學年起停招

更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C　下周大舉凍全台

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆「X你娘」崩潰喊告

崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊擊敗強手　奪台南市長盃冠軍

全聯、家樂福誰是最後霸主？　全場秒選它：早就贏了

緊急搶救心跳停止！　安南醫心臟血管中心成功搶救4位南科人生命

【廣編】國泰藝術節「與雲門共舞」前進台中　2天吸引近千人

高雄5區明天「停水15小時」！還有10里減壓　20.1萬戶範圍圖出爐

謝金河：上市櫃公司Q3獲利破紀錄、10家EPS逾35元　台股的盛世時代！

21人未實名制！萬華警臨檢2阿公店抓到5人　棋牌社16男客也慘了

「拜習視訊會」各說各話　是不是「老朋友」意外成為熱議焦點

監獄暴動68死「燒成焦屍或被支解」　厄瓜多總統：黑手黨血洗奪權

歐盟機密文件曝光！2025年將成立「歐洲軍」　擺脫對美國的依賴

汐止棒棒哥街頭開打！黑騎士「致盲魔法水」射整臉　30秒輾壓瘋傳

「19間手搖杯」被打台灣價值分數！6家Never原因曝光　排行榜瘋傳

利物浦婦幼醫院外引爆「撒旦之母」　伊拉克移民申請庇護遭拒報復

白曉燕案警官逃亡海外11年 羅明村喊冤遭誣陷｜行動法庭 第147集 完整版｜楊淑玲 羅小姐 2021.11.16

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

陳時中突認了「這件事」！　鄉民全傻眼：直接不演

24歲仍跟爸媽拿錢　她嘆活不下去

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

「5生肖」40歲轉運、50歲登頂...晚年幸福生活

全聯、家樂福誰是最後霸主？全場秒選它：早贏了

56年北市老牌私校方濟中學　下學年起停招

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆：X你娘

網購包包「送iPhone」！網驚圖文相符：很稀少

國一女兒迷手遊！媽見「搜尋紀錄」傻眼了

更多熱門

相關新聞

火爆男抄棍棒揍騎士　遭「辣椒水逆襲」崩潰喊告

火爆男抄棍棒揍騎士　遭「辣椒水逆襲」崩潰喊告

全國各地行車糾紛衝突頻傳！16日晚間20許、新北市汐止區新興路發生一起行車糾紛，原來一汽車駕駛不滿前方機車騎士擋住行車動線，憤怒之下剪下機車攔車理論，雙方大吵汽車駕駛持木棍追打機車騎士，未料遭機車騎士取出辣椒水反擊、事後汽車駕駛眼睛、脖子紅腫送醫治療，警方介入調查、雙方均主張提出傷害告訴，警方受理偵辦中。

汐止男開租賃車閃貓失控　撞爛路邊7機車

汐止男開租賃車閃貓失控　撞爛路邊7機車

新北市圖汐止分館「借書換戲票」

新北市圖汐止分館「借書換戲票」

爭風吃醋5人鬥毆警逮人　她嬌喊：我抱著你

爭風吃醋5人鬥毆警逮人　她嬌喊：我抱著你

聯手堂弟將兄活活勒死棄屍　士檢今起訴

聯手堂弟將兄活活勒死棄屍　士檢今起訴

關鍵字：

辣椒水汐止棍棒

讀者迴響

熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

浪漫飄雪！全台「5大耶誕城」特搜

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

在愛情裡最容易滿足的3大星座

女來賓「誤踩徐乃麟打麻將眉角」！

她打掃驚現失蹤12年寵物龜！網看最後模樣：牠默默陪妳

更多

最夯影音

更多
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面