棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘了　警開2紅單最高先噴26400元

記者張君豪／台北報導

全國各地行車糾紛衝突頻傳！16日晚間20許、新北市汐止區新興路發生一起行車糾紛，原來一汽車駕駛不滿前方機車騎士擋住行車動線，憤怒之下剪下機車攔車理論，雙方大吵汽車駕駛持木棍追打機車騎士，遭騎士取出辣椒水反擊、事後汽車駕駛眼睛、脖子紅腫送醫治療，警方介入調查、目前雙方均向對方提出傷害告訴，警方受理偵辦中。

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區汐止警分局表示：根據員警到場調查；原來是汽車駕駛林男（21歲）不滿前方機車騎士陳男（34歲）擋住行車動線，林男開車將機車攔下後下車理論，後來雙方大吵、林男順手持路邊撿拾木棍追打陳姓騎士。結果遭陳姓騎士拿出隨身攜帶的辣椒水反擊，林男因眼睛遭噴辣椒水，送往國泰醫院就醫，眼睛脖子紅腫，林男將提告傷害，陳姓騎士也因右手食指受傷，已對警提告傷害雙方互控傷害。

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

儘管林姓汽車駕駛遭陳姓騎士噴灑辣椒水送醫治療，但警方受理雙方互控傷害後展開調查，發現兩人行車糾紛林姓駕駛停下車與陳姓騎士理論，明顯有併排停車情事，違反《道路交通管理處法條例》第56條，將開罰2400元罰鍰。

另外林男剪車攔人理論，也觸犯該條例第43條第1向第3、4款：汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等之違規行為，汐止警方將告發祭出6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照3個月。

汐止警方呼籲，原本雙方僅是毫無車損的行車糾紛，卻因林男魯莽從事不但雙方吃上傷害官司，林姓駕駛還得告發罰鍰高額罰金並吊扣牌照，警方呼籲用路民眾冷靜處理行車糾紛，避免一時情緒憤努因小失大。

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