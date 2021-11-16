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藍綠台中市議員輪流狂轟警局　他怒撒一地球棒：打人是台中日常？

▲▼球棒砸車打人頻傳　中市藍綠齊轟警察。（圖／台中市議會）

▲台中治安事件頻傳，藍綠市議員輪番砲轟警察局。（圖／台中市議會）

記者趙蔡州／綜合報導

台中近日連續發生海神惡煞痛打大學生、大甲4人球棒砸車、服裝店被潑漆砸店等治安事件，台中市議會16日召開警消環衛業務質詢時，藍、綠市議員紛紛表達不滿，批評警方辦案態度消極，輪流砲轟警察局長蔡蒼柏。對此，台中市警方強調，只要在台中逞凶犯案，一定會追究到底，依法嚴辦絕不放過。

台中市議會16日召開警消環衛業務質詢，藍、綠市議員紛紛砲轟台中警察局治安問題。民進黨台中市議員林德宇、陳世凱、王立任等人表示，瑪莎拉蒂事件發生後，涉案人被依組織犯罪、洗錢防制法及賭博等多項罪名送辦，但這些組織早就運作多時，為何警方要等打人事件爆發，才能抓到人。

林德宇甚至在現場撒一地球棒，質問說「球棒打人是台中的日常嗎」，要求市府祭出政策管理。

▲▼球棒砸車打人頻傳　中市藍綠齊轟警察。（圖／台中市議會）

▲▼球棒砸車打人頻傳　中市藍綠齊轟警察。（圖／台中市議會）

▲民進黨籍台中市議員林德宇質詢時，在議會現場撒出大量球棒。（圖／台中市議會）

民進黨籍台中市議員陳淑華、邱素貞則認為，警方辦案態度消極且不斷卸責，難怪惡煞有恃無恐，認為警察局長應該負責。另外謝明源、蕭隆澤、鄭功進、施志昌等人也分別舉出南屯單親媽媽服飾店被砸、大甲區4人球棒砸車等例子，要求市府應強力打擊犯罪，不要再推卸責任，還給市民孩子安全的生活環境。

國民黨籍市議員吳瓊華也表示，瑪莎拉蒂打人事件發生後，引發民間對警政不滿聲浪，網路上對於事件也有負面看法，短短幾天更炸出超過10萬筆搜尋，也質疑警方SOP流程有錯，要求提升警員素質、加強專業。劉士州則批評蔡蒼柏，在瑪莎拉蒂案開記者會時，竟然面帶笑容，要求局長注意對外表現。

▲▼球棒砸車打人頻傳　中市藍綠齊轟警察。（圖／台中市議會）

▲吳瓊華也表示，瑪莎拉蒂打人事件發生後，引發民間對警政不滿聲浪。（圖／台中市議會）

對此，台中警察局回應，警局將會擴大執行除暴安寧專案，只要在台中逞凶犯案，一定會追究到底，依法嚴辦絕不放過。蔡蒼柏則說，他的責任就是會把台中市治安平靜下來，未來數天內會公布除暴安寧專案成果，同時也會檢討並加強警察人員教育訓練，至於在記者會面露笑容，是自己的疏失會自我檢討。

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