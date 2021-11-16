台中11月初爆槍擊案「市警局沒資料」！議員傻眼：被罵怕想逃避？

▲台中市11月初再傳槍擊案，警方12日埋伏順利將嫌犯壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

瑪莎拉蒂3惡煞日前因行車糾紛將宋姓男大生打成重傷，南屯區14日又發生服飾店遭重砸潑漆毀損案，讓台中的治安話題再度掀起一波討論。民進黨台中市議員陳世凱今（16日）在議會爆料本月11日台中市西屯有發生槍擊案，但警察局長蔡蒼柏跟副市長陳子敬則回「沒有接到通報」，讓他怒批「台中市警察局是不是被罵怕了？」想以不提供資料來逃避責任。

陳世凱透露，有民眾檢舉11月11日在西屯有民宅遭子彈槍擊貫穿，但根據市警局提供的槍擊案件簡述，去年1月至今發生的案件只統計到9月，包括11月初發生的2起槍擊案件在資料上完全看不到相關的資訊，讓他不禁質疑，警方是沒有掌握相關資訊，還是刻意漏列，美化整體治安數字？

對此，警察局長蔡蒼柏跟副市長陳子敬表示，「目前沒有接到通報。」陳世凱則直言，如果警察局長跟副市長對於槍擊案都是這種狀況外的態度，人民要如和對台中治安保有信心？治安又如何能夠變好？希望2人能夠負起政治責任。

第六警分局表示，11日接獲檢舉，稱李姓男子（35歲）涉嫌持有槍枝，經跟監蒐證並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，迅速掌握李嫌行蹤後，於12日持居票於李男沙鹿住處外埋伏，待其外出將他逮捕拘提到案，起獲改造手槍1把、子彈9顆以及二級毒品安非他命1包（毛重1.7公克）。

▲警方起獲改造手槍1把、子彈9顆以及二級毒品安非他命1包。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方表示，台中的治安絕對不容挑戰和破壞，自11月11日起全力推動「除暴安民專案」，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立市民對治安的信心，只要敢在台中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘