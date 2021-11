英國3.1地震嚇瘋當地人！　網崩潰：整個房子都在晃

▲此次地震震央位於洛赫吉爾菲德(Lochgilphead)西北方11英里遠處(約17.7公里)。(圖/美國地質調查局)



記者王佩翊/編譯

英國蘇格蘭16日凌晨發生規模3.1地震,然而由於當地有感地震非常少,因此地震發生時,許多民眾紛紛被驚醒,並上網分享第一時間的「心得」。英國網友甚至直呼,「整棟房子都在晃」、「這是我人生中遇過最大的地震了」等。

台灣身處地震帶,因此台灣人對於有感地震早已習慣,不過英國蘇格蘭地區16日凌晨1時44分發生的規模3.1地震卻嚇壞了當地民眾。此次地震震央位於洛赫吉爾菲德(Lochgilphead)西北方11英里遠處(約17.7公里),震源深度10公里。

▲英國網友紛紛被地震驚醒並表示,「從未遇過這麼大的地震。」(圖/美國地質調查局)

根據《鏡報》報導,地震發生後,有超過30人向美國地質調查局(United States Geological Survey)通報地震,甚至有人是來自北愛爾蘭的愛丁堡(Edinburgh)與巴利堡(Ballycastle)。也有許多被地震驚醒的民眾第一時間就在社交軟體上分享地震感想。

網友表示,「整個房子一直在晃」、「沒有什麼東西能夠比地震,還更容易把你從睡眠中搖醒。這是我有史以來感覺過最大的一次地震,整個房子都在晃」等。也有部分網友說,房子在震動下不斷發出嘎嘎聲,將他們吵醒。一名住在震源地附近一間農場的網友則表示,搖晃的聲音持續了10秒鐘,整個聲音大到她還以為有什麼東西爆炸了。

Enormous boom like a huge transporter plane going supersonic, the whole house shook and then the noise rumbled off into the distance…scary!