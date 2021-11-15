昨晚地震又是「信義區最晃」　氣象局曝原因！再揭一處有類似狀況

▲信義區最大震度3級。（圖／氣象局）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊14日晚間9時5分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.3地震，台北市信義區震度3級，屬台北市震度最大者。氣象局地震測報中心表示，信義區相對北市其他地區震度較大主因仍是「場址效應」，主因為當地的沖積層比較厚，當震波進入鬆軟的岩層後導致震波的幅度加大，震度就會較大、民眾感受上也會較明顯。

昨日晚間宜蘭縣近海發生芮氏規模5.3地震，台北市信義區震度3級、台北市2級、木柵1級、陽明山1級。其中又以信義區震度最大，氣象局測報中心說明信義區相較周邊其他地方震度較強，主因仍為「場址效應」，由於其沖積層較厚，因此當震波進入鬆軟的岩層後振幅就會因此加大，以致於民眾感受到較明顯的晃動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

測報中心說明，基本上岩層鬆軟處較容易出現場址效應，如西南部的嘉南平原於過去的地震案例中也曾觀察到，震央於南部別處，但嘉南地區震度卻較高。

但測報中心也補充，民眾感受到的震度主要仍受斷層、板塊破裂程度以及震波傳遞路徑所影響，每起地震發生的原因、引發的震波走向都不同，因此並非每次發生地震，特定區域都會出現場址效應，還是要視單一個案加以分析。再者，若民眾住在較高樓層，感受到的晃動程度也會比較大。