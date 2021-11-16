借同學爸爸的賓士開被閃燈、按喇叭　18歲惡少逼停車持球棒嗆聲

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在15日發生一起多元計程車司機與小黃運將發生糾紛，竟下車持開山刀「敲門恐嚇」，而13日也發生類似情況，2名男子向朋友的父親借來賓士車，在市民大道不滿被後車按喇叭、閃大燈，竟然一路逼車尾隨，還下車持球棒作勢攻擊，嚇得對方趕緊報警。

警方調查，32歲的周姓男子，13日凌晨5時許開自小客車行經市民大道北市往新北市方向，期間向1台賓士車閃燈、按喇叭示警要超車，竟引起車上18歲的葉姓駕駛以及副駕駛座的吳姓男子不滿，2人一路逼車，在三重閘道口下車持球棒作勢攻擊。

▲2男在市民大道不滿被閃燈、按喇叭，一路拉下出窗作勢攻擊（紅圈）恐嚇車周姓駕駛。（圖／翻攝《爆料公社》）

周姓男子嚇得向警方報案，警方勘查過行車紀錄器後，隨即找到50歲的吳姓賓士車主，住在五股的車主否認當天有開車出門，詢問18歲的吳姓兒子才發現，當天將車借給涉案的葉姓、吳姓2名高中同學，警方循線在15日下午6時許通知2人到案說明。

2人到案後表示，因為當時開車在市民大道高架上，不滿後方車輛，從建國北路一路至新生北路區段，一直被對方閃燈、按喇叭，認為對方在挑釁，所以下三重忠孝橋路口閘道時，才會下車持球棒朝對方嗆聲，想說給對方一個教訓。

周姓男子的行車紀錄器拍下，賓士車一路尾隨，還有人將車窗搖下，持球棒探出頭作勢攻擊，讓周男感到相當傻眼，到案的葉姓、吳姓2名18歲男子，也被警方依照妨害自由、恐嚇等罪嫌函送法辦。

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