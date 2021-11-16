當拜登面稱美以台制華　習近平：台獨若突破紅線將「採斷然措施」

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家主席習近平11月16日上午同美國總統拜登舉行視訊會晤，雙方就事關中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了溝通交流。習近平闡述了中方在台灣問題上的原則立場稱，美方一些人有意搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。」

▲習拜會開場，兩人揮手致意。（圖／翻攝央視）

據《新華社》報導，習近平強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。

▼拜登在白宮參加視訊會談。（圖／路透社）



習近平表示，台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

拜登表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。美中作為兩個世界大國，對美中兩國和世界人民都負有責任。雙方應通過開誠布公和坦率對話，增進對彼此意圖的了解，確保兩國競爭是公平、健康的，而不會演變成為衝突。我贊同習近平主席所講，歷史是公正的，美中關係只能搞好，不能搞砸。中國在5000多年前就已經是一個大國。

拜登明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。美方願同中方相互尊重、和平共處，加強溝通，減少誤解，以建設性方式妥處分歧，在美中兩國利益一致的領域加強合作，共同應對新冠肺炎、氣候變化等全球性挑戰，讓兩國人民都能過上更美好的生活。應該鼓勵我們的年輕一代更多接觸，了解彼此文化，從而使這個世界變得更加美好。