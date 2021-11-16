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停售蘋果派、麥香雞！麥當勞這些店刪減菜單　原因曝光

▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲麥當勞部分店家增設自助點餐機，取消內用並精簡菜單。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

麥當勞先前曾因為航運問題，一度無預警停售薯餅，引發大批消費者哀號；而最近又傳出，有部分店家改裝後「精簡菜單」，停賣蘋果派、麥香雞、大杯玉米湯、長堡等，甚至取消內用服務，再度引發熱議。而台灣麥當勞今（16）日說明，考量部分餐廳的營運空間限制，因地制宜調整菜單，餐廳也同步公告，敬請消費者包涵。

近來有網友在PTT發文討論，常去的麥當勞改裝完後，雖然裝設了自助點餐機，卻取消內用服務，還停賣了麥香雞、蘋果派、大杯玉米湯、長堡等商品，原以為只是像薯餅「塞船」暫時停賣，後來才透過店員得知是精簡菜單，不確定未來是否會恢復。

該文PO出後，也引發許多人討論，「好幾間店都趁機整修然後內用區砍半 覺得難過」、「我這邊是疫情前整修完少了一層和廁所不見了XD」、「我記得科技大樓的好像也把內用停掉了」、「沒錯 科技大樓店沒內用了 所以政大指南店2.3樓都不開放了」、「蘋果派和麥香雞停賣 搞不懂」。

還有人說，「其實摩斯也有簡化菜單的店啊 不能用明火的店品項比較少 例如捷運店」、「政大店已經被學生罵爆了 但罵歸罵還是一堆人會買單就是」、「玉米湯成本不高吧 不賣玉米湯才是傻了 不想賺錢」、「南港店停止內用又精簡菜單，然後說玉米濃湯只有小杯沒大杯 傻眼」。

▲▼麥當勞部分店家精簡菜單引發網友討論。（圖／翻攝自PTT）

▲麥當勞部分店家精簡菜單引發網友討論。（圖／翻攝自PTT）

《ETtoday新聞雲》今（16）日向麥當勞求證，台灣麥當勞表示，「考量部分餐廳的營運空間限制，因地制宜調整菜單，目前麥當勞興隆、指南、忠孝八和南港餐廳，陸續進行菜單調整，餐廳亦同步公告說明，敬請消費者多多包涵，並繼續支持。其中指南、南港餐廳，考量空間運用，亦不提供內用服務，造成不便，敬請見諒。」

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