遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

▲I Mean Us主唱章羣被起訴持有大麻後宣布退團，歌手謝和弦留言力挺。（圖／翻攝臉書粉專）

記者劉昌松／台北報導

新興樂團I Mean Us前主唱章羣，去年弄丟了背包，被人送到警察局，遭警方發現裡面有大麻研磨器，還有毛重1.5公克的乾燥大麻碎屑，章男否認吸食，也拒絕驗尿，被檢察官依持有二級毒品罪嫌起訴，請求法院簡易判決處刑，台北地院審理後，考量章犯後坦承，態度普通，判拘役30天，可易科罰金3萬元。

章羣在主導成軍的I Mean Us裡擔任主唱兼吉他手，同時也和團員共同創作音樂，綺麗浪漫的樂風被導演欣賞，被選為國片《我的蛋男情人》、《卡住人生》插曲、片尾曲，但在8月被爆出惹上「麻」煩後，自行宣布退團，讓數千名粉絲錯愕、惋惜的心聲，歌手謝和弦也發聲力挺。

判決指出，有民眾在2020年3月27日上午，到台北市和平東路三段去牽車時，發現自己的機車上面，被人放了1個後背包，民眾好心把背包拿到派出所去報案，警察通知章羣到場，一起清點背包內物品時，赫然發現留有大麻殘渣的研磨器。

▲章羣稱大麻研磨器是不認識的人給的，他沒有吸食使用過，也拒絕驗尿。（示意圖／Pixabay）

章男僅表示，3月20日到大安區夜店「FINAL」時，有個不認識的朋友給他吸食器，但他否認使用過，也拒絕警察對他採尿送驗，被移送地檢署時，還以即將到大陸等地巡為表演3個月為由，請求不出庭，檢察官最後根據殘渣化驗，確認研磨器內殘渣為大麻，依持有毒品罪起起訴。

法院簡易判決認為，章男明知毒品戕害身心，並有危害社會治安之虞，無視政府禁毒政策，對社會治安及秩序潛藏相當程度之危害，實不可取，考量章犯後坦承，態度普通，處以拘役30天、得易科罰金，同時宣告沒收吸食器與化驗後剩餘的大麻殘渣；可上訴。

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