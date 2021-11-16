　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

▲▼I Mean Us樂團主唱章尚群遭起訴涉嫌持有二級毒品大麻後，發布道歉與離團聲明，歌手謝和弦留言讚聲。（圖／翻攝臉書粉專）

▲I Mean Us主唱章羣被起訴持有大麻後宣布退團，歌手謝和弦留言力挺。（圖／翻攝臉書粉專）

記者劉昌松／台北報導

新興樂團I Mean Us前主唱章羣，去年弄丟了背包，被人送到警察局，遭警方發現裡面有大麻研磨器，還有毛重1.5公克的乾燥大麻碎屑，章男否認吸食，也拒絕驗尿，被檢察官依持有二級毒品罪嫌起訴，請求法院簡易判決處刑，台北地院審理後，考量章犯後坦承，態度普通，判拘役30天，可易科罰金3萬元。

章羣在主導成軍的I Mean Us裡擔任主唱兼吉他手，同時也和團員共同創作音樂，綺麗浪漫的樂風被導演欣賞，被選為國片《我的蛋男情人》、《卡住人生》插曲、片尾曲，但在8月被爆出惹上「麻」煩後，自行宣布退團，讓數千名粉絲錯愕、惋惜的心聲，歌手謝和弦也發聲力挺。

判決指出，有民眾在2020年3月27日上午，到台北市和平東路三段去牽車時，發現自己的機車上面，被人放了1個後背包，民眾好心把背包拿到派出所去報案，警察通知章羣到場，一起清點背包內物品時，赫然發現留有大麻殘渣的研磨器。

▲▼大麻（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲章羣稱大麻研磨器是不認識的人給的，他沒有吸食使用過，也拒絕驗尿。（示意圖／Pixabay）

章男僅表示，3月20日到大安區夜店「FINAL」時，有個不認識的朋友給他吸食器，但他否認使用過，也拒絕警察對他採尿送驗，被移送地檢署時，還以即將到大陸等地巡為表演3個月為由，請求不出庭，檢察官最後根據殘渣化驗，確認研磨器內殘渣為大麻，依持有毒品罪起起訴。

法院簡易判決認為，章男明知毒品戕害身心，並有危害社會治安之虞，無視政府禁毒政策，對社會治安及秩序潛藏相當程度之危害，實不可取，考量章犯後坦承，態度普通，處以拘役30天、得易科罰金，同時宣告沒收吸食器與化驗後剩餘的大麻殘渣；可上訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！「2年前事件」埋心結
沒吹冷氣電費噴6000元！神人曝神器：秒省5000
好市多熟食區熱量爆表！這款食物「榮登」第一
破「藍鯨遊戲」最終任務　3名小六女集體跳樓
林依晨女兒滿月了！禮盒曝可愛小名
柯文哲批高端「混打實為重打」　陳時中認了！
LIVE／ET午間新聞：遭瑪煞爆打住院10天 男大生首露面最
男同學煮麵「摻大麻油」！2女吃完險喪命
快訊／宇宙人成員宣布結婚！　甜娶8年插畫家女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

新竹大叔隨機潑尿！他停紅燈慘中招　大洗2次整車還是噁騷味

宣傳車佔快車道挨罰1000　罷捷發言人抗罰提告吞敗

遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

快訊／國3中寮隧道車禍！3車追撞4人傷　車流一度回堵3公里

OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

男同學煮麵「摻大麻油」竟喊：調味！2女吃完狂吐險死

影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

新竹大叔隨機潑尿！他停紅燈慘中招　大洗2次整車還是噁騷味

宣傳車佔快車道挨罰1000　罷捷發言人抗罰提告吞敗

遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

快訊／國3中寮隧道車禍！3車追撞4人傷　車流一度回堵3公里

OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

男同學煮麵「摻大麻油」竟喊：調味！2女吃完狂吐險死

影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

順澤宮神帽有神秘力量！　挪威鐵人伊登靠它狂勝6賽：沒戴我就會輸

價值9.7億珠寶被偷光！義大利盜竊集團「專挑名媛球星」3人吃牢飯

林佑星兒長時間用平板　醫檢出爐「注意力不集中過動症」

「台北信義」VS.吳興陽光屋價差百倍　信義區門牌400萬拿得到

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

中信盃黑豹旗／麗山梁境晟1分打點安打　鶯歌一壘手也按讚

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

卓越保險評比出爐 13家獲獎

起底謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！　「2年前大麻事件」疑埋心結

社會熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

快訊／抓到了！砸毀單親媽服飾店　2惡煞落網

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

即／男大生轉入普通病房！現況曝光　

張敦量自稱「量寶寶」　同學爆：從小帶頭打人

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

遺書留教室課桌　台中國一女墜樓亡

虎尾KTV鬥毆「議員兒」涉案！爸爸嘆：他去勸和

國10鼎金段追撞！6小客車擠一團

更多熱門

相關新聞

大樓住宅變「快樂農場」　122大麻株全鏟了

大樓住宅變「快樂農場」　122大麻株全鏟了

高雄市一名許姓男子涉嫌在住宅大樓栽種大麻，專案小組長期跟監埋伏，11日晚間將他查緝到案，並在高雄、桃園兩地共查扣大麻活株122株、乾燥大麻51公克等贓物，市值破百萬，另逮獲馬姓共犯，訊後依法送辦。

唐鳳對談青年　一句話網驚呆：吸過大麻？

唐鳳對談青年　一句話網驚呆：吸過大麻？

大麻可醫用可入菜　泰國鬆綁規定

大麻可醫用可入菜　泰國鬆綁規定

歐洲首例！　盧森堡擬合法化個人使用和種植大麻

歐洲首例！　盧森堡擬合法化個人使用和種植大麻

惡男無套性侵　正妹慘遭染性病

惡男無套性侵　正妹慘遭染性病

關鍵字：

I Mean Us章羣大麻二級毒品持有研磨器犯後態度

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面