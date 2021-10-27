唐鳳對談青年！網驚挖出「一句話」：吸過大麻？　謝和弦也來了

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／指揮中心提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前因Toyz（劉偉健）大麻事件，及3Q陳柏惟罷免案，讓「大麻合法化」再度成為話題。就有人翻出政委唐鳳和青年會談紀錄，發現唐鳳問了青年一句「你有用過大麻或者類似性質的東西嗎？」對方說了沒有後，唐鳳笑回「那沒辦法談下去了。」不禁爆卦「唐鳳：沒有用過大麻就沒有辦法談下去了～」引發討論。

有網友近日在網站《Say IT》中，翻出唐鳳和青年會談的一段對話紀錄，只見幾人聊得開心，就有一學子從語言學延伸聊到AI人工智慧，認同A.I.是未來趨勢，但不認同機器人能學會人類的情緒、模仿人類行為，「A.I.沒辦法去解答那些不具體的東西，他沒辦法去解答說什麼是幸福？」

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唐鳳則回答「當然可以」，並解釋「他（A.I.）可能就會合成某種藥品給你，你用了之後，對於你這個個體，你就會非常幸福，這叫做精準醫療，這個是事實上存在，而且A.I.正在幫忙做的事情。」

青年接著繼續反駁，認為這不算是幸福，「我覺得你剛剛說的是一種喜悅，它不是一種幸福。幸福應該是經過反思，一個長期，而不是當下的情緒。我覺得喜悅才是當下的情緒，當下得到某種……」並用按摩舉例，認為有個人突然走過來幫他按摩，這是一種喜悅，但對方不一定會做10天、做10年。

▲唐鳳問青年「有用過大麻或者類似性質的東西嗎？」（圖／翻攝自PTT）

唐鳳則是否定道「當然可以做十年，只要使用一個貼片，持續釋放嘛！」並提到「如果你有用過某些藥物的話，它可以讓你持續在那個非常平靜的狀態，然後你當然還是可以做反思、做思考。」

唐鳳還說，以前的大眾用藥沒辦法做到這樣，但精準醫療可以，「如果貼那個貼片，你是可以隨時在一個，佛家叫做初禪天，你進入禪定的那種狀態進行生活，那個是長期的，而且有反思性，那就不是一時的快樂……」

青年則是繼續搖頭，「我覺得那個感覺是很微妙，不是一個機器人能夠理解的，就是幸福的感覺不是一個機器人能夠知道的。」唐鳳此時突然問了一句「你有用過大麻或者類似性質的東西嗎？」見到對方回「沒有」，則是開玩笑說「好吧，那沒辦法談下去了。（笑）」

就有鄉民截取最後那一段對話，在PTT的Gossiping板上爆卦，「聽到這樣的對話，都會合理推論某人應該有用過大麻吧，如果自己也沒用過，是在問個屁？」認為唐鳳應該是有用過，才會這樣問。

貼文一出引發譁然，就有人直呼「幫高調，這個很勁爆」，也吸引力挺大麻合法化的歌手謝和弦，轉發對話隔空喊話「唐鳳我跟你一樣，對於很多對大麻有偏見的人，我也沒有辦法談下去了。（笑）哈們！」還hashtag「#大麻合法化」、「#唐鳳自己人」。

不過，許多網友則是不以為然，「用過又如何？是不知道國外有合法嗎」、「在合法國家用大麻不違法啊」、「有在國外呆過的，用過大麻也很正常吧」、「明明就是說大麻或類似性質的，你直接腦補大麻，我也是看看就好」、「光看這樣根本斷章取義。」

▼網友挖出唐鳳和青年對話。（圖／翻攝自PTT）