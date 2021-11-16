蘇貞昌：台灣絕不會窮兵黷武　希望中國「說到做到」不要來打台灣

記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登和中國國家主席習近平16日展開視訊會談，行政院長蘇貞昌表示，習近平曾經講過，中國從不爭霸、不給外國及任何國家增加麻煩，希望他能說到做到，台灣已經是一個民主成熟的國家，絕不會窮兵黷武，「台灣不會去打中國，也希望中國不要來打台灣」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院，繼續進行施政總質詢。國民黨立委羅明才質詢時提及，傳出美國在拜習會登場之前，已經事先向我方進行簡報，詢問簡報內容是否有牽涉到台海關係。

蘇貞昌表示，台灣和美國的關係是史上最好，美國一再在各種場合都表示，跟台灣的關係堅若磐石，美國跟台灣各種聯繫的管道都非常暢通，相關重要的負責人也都有來有往，而美國跟中國當然必須要有互通，相關訊息如果有涉及到我國，「我們一定都會獲得知道，而且清楚掌握」。

羅明才追問，拜習會是否會增加台海安全上的保障，蘇貞昌說明，希望任何國家之間，都是用對話代替衝突，所有世界上的人民都希望和平，區域和平更是關係台灣，台灣很希望能夠維持台海、區域及世界的和平，美國也一再這樣呼籲。

蘇貞昌也說，「我相信從中國13、14億的人口來看，他們人民也希望過好日子，沒有人會希望戰爭」。

羅明才再問，拜習會是否會開啟台海比較和平、緩和的關係，蘇貞昌回應，用對話代替鬥爭、戰爭，是人類最聰明的選項，如果什麼都是要秀武力、用戰爭來解決衝突，不但不能解決衝突，最受害的都是人民。

蘇貞昌提及，看到世界上的難民問題，那些多可憐的難民，都是當權者為一己之私，這是最不合人道的，那些訴諸武力、一直以為武力可以征服世界的，不管是二戰前的納粹也好、日本的軍國主義也好，最後都是慘敗收場，一直到現在各界都予以譴責。

羅明才認為，如果拜習會是一個契機，希望政府掌握氣氛、多多釋出善意，讓台海兩岸永久和平。蘇貞昌回覆，這個很有道理，中國的軍力確實大大成長，可是也看到中國人民因為沒有電力，「在寒冷中還去挖路邊的木塊來起火」。

蘇貞昌也說，中國很多地方因為受到極端型氣候的衝擊，人民也受災受難，「我相信中國政府現在還沒有能力可以照顧人民，飛機無論是多大、多少，航空母艦幾艘，都不能解決人民的民生問題」。

蘇貞昌表示，很期待中國在壯大的過程，能記得過去受到壯大軍國之害，尤其習近平之前也曾經講過，中國從不爭霸、從不給外國及任何國家增加麻煩，「希望他能說到做到」。

羅明才也問，如果大陸釋出善意，直接要跟蘇貞昌對接，政府的態度是開放還是盡量閃避。蘇貞昌回應，政府從不閃避，並且清楚表達對中國的善意，「我們絕不會打中國，但很希望他不要打台灣」。

蘇貞昌說明，總統蔡英文領導國家一直表示善意不便、承諾不變，只要不涉政治前提，在彼此平等民主的條件下，大家都可以對談，蔡英文都是公開表示，而且不是一次、是一再表示，希望中國注意到世界是向前走的。

蘇貞昌強調，現在大家都越來越重視人權，每個人的人權都應該重視，台灣有2300萬人的人權，希望中國也能夠重視，「不要老是講你是屬於我的，好像一個物，這是2300萬活生生的人，請他尊重2300萬人的意願」。

蘇貞昌也說，台灣已經是一個民主成熟的國家，台灣絕不會窮兵黷武，台灣不會去打中國，也希望中國不要來打台灣。