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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸習拜會視訊場地選人民大會堂東大廳　幽燕金秋圖展現中國氣勢

記者魏有德／綜合報導

外界矚目的中美元首視訊會談（習拜會）今（16）日上午8時45分準時舉行。根據會前《新華社》釋出的會場照片可以發現，這次會談陸方選擇的是人民大會堂東大廳，背景是堂內最大的一幅畫作「幽燕金秋圖」，以彰顯大國恢宏氣勢。此外，大陸出席人員除國家主席習近平外，還包括中央書記處書記丁薛祥、分管財經的國務院副總理劉鶴及兩位外事主管。

▲▼拜習會,習拜會,習近平,拜登。（圖／新華社）

▲習拜會視訊會晤登場。（圖／新華社）

▲習拜視訊會中方選在人民大會堂東大廳進行。（圖／翻攝新華社）

▲習拜視訊會中方選在人民大會堂東大廳進行。（圖／翻攝新華社）

大陸國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）於8時45分開始會談，習近平一開場便提到，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業，「這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。」

值得注意的是，這場視訊會議大陸方面選在人民大會堂東大廳進行，是大陸舉辦重大外事活動及重要會議的場所。座位安排上，習近平居中，右手邊依次是分管財經的國務院副總理劉鶴、國務委員兼外長王毅及翻譯，左手邊則依序為中共中央書記處書記、國家主席辦公主任丁薛祥、中共中央外事辦主任楊潔箎、外交部副部長謝鋒。

據了解，東大廳內掛著大會堂內最大幅的畫作《幽燕金秋圖》，長16公尺、寬3公尺，畫作上有中共前領導人毛澤東《浪淘沙．北戴河》一詞，內容呈現北戴河老龍頭到居庸關一帶的秋景，遠處群山連綿、長城矗立其上，藉以彰顯大陸大國氣勢。

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲美國總統拜登（Joe Biden）於白宮內進行這場視訊會。（圖／路透社）

至於拜登方面則選擇在白宮內的辦公室，出席人員包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）等人。
 

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