習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！

記者蔡紹堅／綜合報的

習近平與拜登的視訊會面於16日上午8時45分展開，大陸官媒《央視》稍早公開了現場影片，視訊開啟之後，兩人隨即揮手打招呼，習近平隨後以「總統先生」稱呼拜登，並表示，「看到老朋友我感到很高興！」

習近平坐定位開啟視訊之後，隨即與拜登微笑揮手，還點了個頭，並接著說，「總統先生，你好。今天是我們第一次以視頻方式會晤，看到老朋友我感到很高興。」

▼習拜互相微笑揮手。（圖／翻攝央視）



習近平指出，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業，「這是中美兩國和世界各國人民的共同願望，也是中美兩國領導人的共同使命。」

習近平還說，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，「我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展，這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

▼劉鶴（右一）、王毅（右二）也參與了視訊會面。（圖／翻攝央視）



拜登則表示，「我很高興能找到時間同您會晤。希望我們的對話能夠坦誠直率，像過去一樣。我認為，作為中美兩國的領導人，我們有責任確保兩國的競爭不會走向衝突，不論有意或是無意的。」

拜登還說，「我認為，我們需要重建共識的護欄，清晰坦誠地對待我們的分歧，在涉及共同利益的方面共同努力，尤其是氣候變化等重大全球性問題上。我們兩國的關係，不僅對我們兩國有很重大的影響，也攸關全世界。」

從影片中也可以看到，習近平進行視訊的地點為人民大會堂的東大廳，背景是堂內最大的一幅畫作「幽燕金秋圖」，畫作上有中共前領導人毛澤東的《浪淘沙．北戴河》詞作。

進一步觀察還可發現，一同參與會面的還有分管財經的國務院副總理劉鶴、國務委員兼外交部長王毅、中共外事辦主任楊潔箎等人。

▼習近平在人民大會堂東大廳進行視訊。（圖／翻攝央視）

