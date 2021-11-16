　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！

記者蔡紹堅／綜合報的

習近平與拜登的視訊會面於16日上午8時45分展開，大陸官媒《央視》稍早公開了現場影片，視訊開啟之後，兩人隨即揮手打招呼，習近平隨後以「總統先生」稱呼拜登，並表示，「看到老朋友我感到很高興！」

習近平坐定位開啟視訊之後，隨即與拜登微笑揮手，還點了個頭，並接著說，「總統先生，你好。今天是我們第一次以視頻方式會晤，看到老朋友我感到很高興。」

▼習拜互相微笑揮手。（圖／翻攝央視）

▲▼習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！。（圖／翻攝央視）

習近平指出，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業，「這是中美兩國和世界各國人民的共同願望，也是中美兩國領導人的共同使命。」

習近平還說，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，「我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展，這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

▼劉鶴（右一）、王毅（右二）也參與了視訊會面。（圖／翻攝央視）

▲▼習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！。（圖／翻攝央視）

拜登則表示，「我很高興能找到時間同您會晤。希望我們的對話能夠坦誠直率，像過去一樣。我認為，作為中美兩國的領導人，我們有責任確保兩國的競爭不會走向衝突，不論有意或是無意的。」

拜登還說，「我認為，我們需要重建共識的護欄，清晰坦誠地對待我們的分歧，在涉及共同利益的方面共同努力，尤其是氣候變化等重大全球性問題上。我們兩國的關係，不僅對我們兩國有很重大的影響，也攸關全世界。」

從影片中也可以看到，習近平進行視訊的地點為人民大會堂的東大廳，背景是堂內最大的一幅畫作「幽燕金秋圖」，畫作上有中共前領導人毛澤東的《浪淘沙．北戴河》詞作。

進一步觀察還可發現，一同參與會面的還有分管財經的國務院副總理劉鶴、國務委員兼外交部長王毅、中共外事辦主任楊潔箎等人。

▼習近平在人民大會堂東大廳進行視訊。（圖／翻攝央視）

▲▼習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！。（圖／翻攝央視）

▲▼習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！。（圖／翻攝央視）

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
快訊／男大生首露面！親曝現況：我會好好加油
開賓士被閃大燈！18歲惡少攔車拿球棒嗆聲
第15輪有望混打莫德納！你適合哪個組合一次看
快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！口袋有機票
快訊／新北龍洞驚見男屍！全身骨折陳屍礁岩
蘋果派、麥香雞停售！麥當勞這些店刪減菜單　原因曝
無法洗澡2個月「租金打5折」雅房照曝！　網全驚呆
殺前女友被判7年　北市男入監前墜樓亡
女星被通知「惹怒吳宗憲」遭封殺！暗黑真相曝
敢在台中逞兇　盧秀燕宣戰：天涯海角絕不放過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！

大陸今日本土感染+13　孫春蘭赴重災區大連市指導防疫

他「自備蒼蠅」去餐廳加料　逼老闆賠1.3萬元精神損失

9年觀眾成長229倍！老闆為何花千萬「簽電競選手」　還賠錢送房？

陸習拜會視訊場地選人民大會堂東大廳　幽燕金秋圖展現中國氣勢

不斷更新／習拜會中場休息！　中美元首第一輪交鋒「最大看點」曝

北韓前特種兵「2分鐘越獄」！消失27天抓不到　中國懸賞加到218萬

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

習拜會影片曝光「兩人開場先揮手」　習近平：看到老朋友很高興！

大陸今日本土感染+13　孫春蘭赴重災區大連市指導防疫

他「自備蒼蠅」去餐廳加料　逼老闆賠1.3萬元精神損失

9年觀眾成長229倍！老闆為何花千萬「簽電競選手」　還賠錢送房？

陸習拜會視訊場地選人民大會堂東大廳　幽燕金秋圖展現中國氣勢

不斷更新／習拜會中場休息！　中美元首第一輪交鋒「最大看點」曝

北韓前特種兵「2分鐘越獄」！消失27天抓不到　中國懸賞加到218萬

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

鹿溪宴200桌3分鐘完售！高中生揪同學徹夜排隊　坐板凳搶頭香

活力四射！　「看見雲嘉南」業務成果宣傳會展現績效

國一資優女墜樓亡原因曝！認媽媽偏袒疼妹妹　雙親悲痛後悔

Netflix道歉！《鬼滅之刃無限列車》誤播「未公開畫面」…平台急撤

與少女性交易「激戰後落跑」挨告性侵　已婚男賠13萬換緩刑

俄羅斯試射反衛星導彈！美國怒批「威脅太空安全」：製造數十萬碎片

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！家長嚇到報案　警方找到人了

酒駕騎士囂張硬闖臨檢站！撞警自己也人車倒地　衰小黃遭波及

俄羅斯「年銷50萬支球棒」卻只賣出1顆棒球　警：不打棒球只打人

快訊／男大生轉入普通病房！現況曝光：我會好好加油

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

大陸熱門新聞

39歲保全捅死賓士車主　殺人後怒喊：有輛車了不起

北韓前特種兵越獄　陸懸賞218萬

習拜會開始！　習近平稱呼拜登為「老朋友」

19歲正妹遭外送員割喉亡！起因竟是一杯奶茶

好兄弟突病危！9男「花光存款」讓他治療

18歲網紅每天健身吃20顆雞蛋　雙腿硬梆梆嚇就醫原因曝

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

外送員不爽餐點送進社區　一路當球踢

尪死在小三家　人妻甩公公一巴掌

陸統計局：停滯性通膨是「表象」

羊肉店老闆偷「加料」！3客人被驗出吸毒反應

陸習拜會視訊場地選人民大會堂東大廳 幽燕金秋圖展現中國氣勢

外交部記者會台灣成熱點　發言人連3答：堅持一中原則

主人遭隔離　防疫員趁機打死柯基犬

更多熱門

相關新聞

CNN：拜習會料將聚焦「能源、經濟」問題

CNN：拜習會料將聚焦「能源、經濟」問題

美國總統拜登和中國國家主席習近平於16日上午8點45分舉行視訊會談。由於美中目前仍是相互依賴的關係，兩國仍需緊密合作，才能在氣候危機、經濟等問題上取得雙贏的局面，因此CNN推測，拜登與習近平預料將在此次會面中，就美中之間的貿易關稅、中國房地產行業收縮以及全球能源危機等問題進行討論。

拜習會7重點一次看　彭博點名台灣

拜習會7重點一次看　彭博點名台灣

陸習拜會視訊場地選人民大會堂東大廳 幽燕金秋圖展現中國氣勢

陸習拜會視訊場地選人民大會堂東大廳 幽燕金秋圖展現中國氣勢

CNN：華府不再假裝沒圍堵北京

CNN：華府不再假裝沒圍堵北京

習拜會開始！　習近平稱呼拜登為「老朋友」

習拜會開始！　習近平稱呼拜登為「老朋友」

關鍵字：

習拜會習近平拜登老朋友

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面