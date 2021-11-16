解密陸官媒報導「習拜會」　陸學者：暗藏特殊訊號

▲習拜會今（16日）登場。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

全球關注「習拜會」今（16日）上午八點四十五分，美國總統拜登與大陸國家主席習近平舉行視訊會晤。早在幾天前，大陸各大主流官媒大篇幅重點宣傳「習拜會」，是否已釋出訊號？《東森新媒體ETtoday》記者今訪問大陸學者包承柯，他表示，從大陸官媒報導陣仗和氛圍來分析，推論中美關係的戰略架構發展已經形成一個基本的共識，充滿積極的信心信號。

▲「習拜會」開場先揮手，習近平稱「看到老朋友很高興！」（圖／翻攝央視）



拜登上任後，美中最高領導人今首次雲端「面對面」。為了這次重要會晤，中美高層也做了相當大準備和鋪墊。會議前三天，美國國務卿布林肯在推特發文表示，與大陸外交部長王毅12日通過電話，除了重點討論「習拜會」的籌備工作、中美聚焦的相關議題，台灣問題也首次列為討論重點之一。

稍早「習拜會」釋出影片，雙方互相揮手問候，習近平稱，「看到老朋友很開心。」兩人一來一往的互動畫面，大陸主流官媒第一時間釋出，並且同步文字直播開場內容，有意強化兩國元首會晤的融洽氛圍。

另外，央視主持一哥康輝早上六點多，特地開直播與網友互動，強調自己在「大國外交」最前線，直擊人民大會堂東禮堂準備情況，介紹中美雙方出席人員和外交禮節，陸官媒大陣仗報導是否暗藏重要訊號？

▲ 陸官媒央視一哥康輝上午六點直播「習拜會」，預告「大國外交」現場準備情況 。（圖／翻攝 央視）

對此，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，這次中美會談做了很長準備和鋪墊。從大陸官媒大篇幅正向報導，以及中美兩國元首談話氣氛，「都是在釋放積極正面的信心訊號。」

時間回推倒上個月6日，美國國家安全顧問蘇利文與中央外事辦主任楊潔篪在蘇黎世會談後，表示將安排習拜視訊會晤。大陸官方開始緊密準備，從大陸國務院、外交部、財政高層，甚至環境氣候氣象方面專家與美方溝通全部彙整。經過認真準備之後，中美雙方都給予很高的期待，同時反饋在媒體的報導上。

包承柯指出，「從最近的中國外交部發言人談話來看，介紹中美元首視頻對話的次數很多，回答的問題也很正面，遠遠超過以前使用『幾月幾號』宣佈會談的訊息發佈。」由此可見，經過準備以後的中美關係的戰略架構發展，雙方形成初步共識，從大陸媒體報導來看也是釋放出中美關係的發展充滿一種信心，這些都是好事。

畢竟，中美關係眼下最重要的就是和平穩定，也是全球都關注焦點。誰也不希望看到兩個體量最大的國家發生衝突所帶來的嚴重後果。因此，中美雙方對於「習拜會」做出很充分的溝通和準備。截至大陸官媒報導角度來看，中美彼此已經達成基礎共識，雖然不可能一次到位，還有許多細節要磋商。雙方盡可能降低分歧和敵對情緒，避免影響中美會晤初步成果。