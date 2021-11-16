拜習會登場！緊張氣氛一觸即發　CNN：華府不再假裝沒圍堵北京

記者羅翊宬／綜合報導

美國與中國之間的矛盾與衝突日益加深，兩國領導人決定於美東時間15日（台灣時間16日）進行線上的領導人視訊峰會。美媒《CNN》分析，如今華府當局早已不願維持表表面上的和諧，停止假裝沒有圍堵中國的意圖，而美中兩國的視訊峰會也是現代史上絕無僅有，兩國之間的敵意在會談之際前所未有的強烈。

報導指出，儘管北京當局希望華府能夠管理好自己國家的事，然而華府對於北京當局的抱怨清單卻很長，且最令人憂慮的中國如何對目前早已實施自治的台灣施加巨大壓力；華府擔憂正在發展常規戰略武器與核武器的中國，甚至針對台灣被中共解放軍入侵的議題進行假設、討論。

另外，美國拜登政府指控中國習近平政府擴大中國在南海的領土爭端、對新疆實施維吾爾族的種族滅絕、顛覆香港的民主；而拜登政府也不滿中國並未有更多動作來解釋新冠肺炎的起源。

鑒於雙方之間的巨大鴻溝、以及兩國領導人在政治必要性上必須堅定對抗對方，此次視訊峰會的談判過程雖然不太可能會出現緩解緊張局勢的確切措施，但雙方可能會產生共識，以不讓情勢進一步惡化的目標前進，而這將是一個開端。

報導還分析，中國國家主席習近平正積極鞏固自己的權力，預估將獲得前所未有的第3個五年任期，在黨內歷史登上與毛澤東、鄧小平同等的象徵性地位。

▲拜登與習近平舉行視訊峰會。（圖／達志影像／美聯社）

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast