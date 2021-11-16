　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不斷更新／習拜會開始！　拜登：希望就人權及安全問題坦率對話

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲習拜會。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

經中美雙方商定，中國國家主席習近平同美國總統拜登於北京時間11月16日上午同美國總統拜登舉行視訊會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。據《新華社》報導，現在會晤已開始舉行。

09：05，根據《路透社》，拜登向習近平表示，希望就人權及安全問題坦率對話。當習近平稱呼拜登為「老朋友」，拜登則表示，美中領袖必須確保雙方關係不會演變為公開衝突，包括設置「常識」護欄（guardrails），認為他們二人對國民及全世界都有責任，承諾與習近平談論華府關注的問題，包括人權及印太局勢。

▲▼拜習會,習拜會,習近平,拜登。（圖／新華社）

▲新華社發出的習拜會照片。（圖／新華社）

09：01，習近平指出，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

此前，自拜登當選總統以來的首次中美峰會會在華盛頓時間11月15日19時45分（北京時間11月16日8時45分）開始。白宮發言人普薩基在例行記者招待會上說，「會談將在今日晚上以虛擬的形式持續2個小時。我們認為這是確立反映美國價值觀風格的與中國競爭的規則、讓中國按照規則行事的機會。」

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
快訊／國道6車撞爛擠一團！　3人急送醫
被刪Q嚇到了！民進黨戰略大轉彎內幕曝
謝和弦開嗆蕭敬騰！　7年前私交被起底
高雄女打莫德納後「主動脈剝離」　血壓飆200送急診
《琅琊榜3》開拍！陸網敲碗「台灣八點檔男神」演出
習拜會開始！　習近平：中美應辦好各自事情
拜習會首次視訊會談　專家分析雙方策略
好市多公告惹怒騎士！「變相低消」會員戰翻：繳會費幹嘛
愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不斷更新／習拜會開始！　拜登：希望就人權及安全問題坦率對話

北韓前特種兵「2分鐘越獄」！消失27天抓不到　中國懸賞加到218萬

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

香港導盲拉拉「被丟下鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：在訓練狗狗

北交所首日10支新股大漲　餘股多數下跌...德瑞鋰電漲18.23%居首

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

陸PPI與CPI剪刀差再擴大　統計局：保供穩價措施效果逐步顯現

陸自然資源部：研究「兩岸融合發展重大交通設施」納入規劃

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

不斷更新／習拜會開始！　拜登：希望就人權及安全問題坦率對話

北韓前特種兵「2分鐘越獄」！消失27天抓不到　中國懸賞加到218萬

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

香港導盲拉拉「被丟下鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：在訓練狗狗

北交所首日10支新股大漲　餘股多數下跌...德瑞鋰電漲18.23%居首

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

陸PPI與CPI剪刀差再擴大　統計局：保供穩價措施效果逐步顯現

陸自然資源部：研究「兩岸融合發展重大交通設施」納入規劃

快訊／國10鼎金段追撞！6小客車撞爛擠成一團　3人急送醫

已有11隊前進卡達世足賽！　歐洲盃冠軍義大利爆冷落入附加賽

中壢警方聯手金融機構阻詐　11個月救回逾1.3億元

屏東三大迎王南州接力登場　車子停哪裡警察告訴你

清水地熱電廠取得國內首張電業執照　無碳排供1萬戶小家庭使用

紫南宮環縣自行車賽延遲5個月登場　南投子弟盧紹軒返鄉參賽拔頭籌

坎特穿「挺藏獨」鞋遭NBA人員阻止　批中國用錢收買他人閉嘴

高雄婦打莫德納後「主動脈剝離」　血壓飆200送急診！ICU觀察中

黃偉哲再請假1天！胸悶住院檢查　後續視醫師建議再作決定

煩惱太多都是因為你太閒！「保持忙碌」竟能讓你越來越幸福

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

大陸熱門新聞

39歲保全捅死賓士車主　殺人後怒喊：有輛車了不起

北韓前特種兵越獄　陸懸賞218萬

19歲正妹遭外送員割喉亡！起因竟是一杯奶茶

好兄弟突病危！9男「花光存款」讓他治療

習拜會開始！　習近平稱呼拜登為「老朋友」

18歲網紅每天健身吃20顆雞蛋　雙腿硬梆梆嚇就醫原因曝

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

外送員不爽餐點送進社區　一路當球踢

陸統計局：停滯性通膨是「表象」

尪死在小三家　人妻甩公公一巴掌

羊肉店老闆偷「加料」！3客人被驗出吸毒反應

外交部記者會台灣成熱點　發言人連3答：堅持一中原則

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

爸媽打離婚官司吵架　法官抱走小孩開庭

更多熱門

相關新聞

拜習會首次視訊會談　專家會前分析雙方策略

拜習會首次視訊會談　專家會前分析雙方策略

美國總統拜登和中國國家主席習近平，預計於台灣時間今（16日）上午8點45分舉行視訊會談。這是自拜登年初上任以來兩國元首首次面對面會談，此前2月和9月，雙方均透過電話短暫通話，而此次重要的會談，雙方都帶著清楚的策略。

美盼拜習會化解緊張　但雙方無意妥協

美盼拜習會化解緊張　但雙方無意妥協

拜習會定本週　美國對中台動作頻

拜習會定本週　美國對中台動作頻

外交部記者會台灣成熱點　發言人連3答：堅持一中原則

外交部記者會台灣成熱點　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場 陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

習拜視訊會16日上午登場 陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

關鍵字：

習拜會習近平中美

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

老公躲廁所看片片　遭「蘋果1功能」出賣！

22歲男偶像認愛經紀人：不想遇粉絲再被甩開手

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

大腸癌「從耳朵和臉」能看出！他冒燒焦色已第三期

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面