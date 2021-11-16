不斷更新／習拜會開始！　拜登：希望就人權及安全問題坦率對話

▲習拜會。（圖／路透社）



記者鄭思楠／綜合報導

經中美雙方商定，中國國家主席習近平同美國總統拜登於北京時間11月16日上午同美國總統拜登舉行視訊會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。據《新華社》報導，現在會晤已開始舉行。

09：05，根據《路透社》，拜登向習近平表示，希望就人權及安全問題坦率對話。當習近平稱呼拜登為「老朋友」，拜登則表示，美中領袖必須確保雙方關係不會演變為公開衝突，包括設置「常識」護欄（guardrails），認為他們二人對國民及全世界都有責任，承諾與習近平談論華府關注的問題，包括人權及印太局勢。

▲新華社發出的習拜會照片。（圖／新華社）

09：01，習近平指出，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

此前，自拜登當選總統以來的首次中美峰會會在華盛頓時間11月15日19時45分（北京時間11月16日8時45分）開始。白宮發言人普薩基在例行記者招待會上說，「會談將在今日晚上以虛擬的形式持續2個小時。我們認為這是確立反映美國價值觀風格的與中國競爭的規則、讓中國按照規則行事的機會。」